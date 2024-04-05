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Мишустин рассказал о назначении страховой пенсии военным из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 05.04.2024 (обновлено: 15:37 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/pensiya-1938071022.html
Мишустин рассказал о назначении страховой пенсии военным из ДНР и ЛНР
Мишустин рассказал о назначении страховой пенсии военным из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.04.2024
Мишустин рассказал о назначении страховой пенсии военным из ДНР и ЛНР
Время, которое военные и правоохранители новых регионов РФ отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учтено при назначении страховой пенсии, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:36
2024-04-05T15:37
россия
луганская народная республика
украина
михаил мишустин
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Время, которое военные и правоохранители новых регионов РФ отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учтено при назначении страховой пенсии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь время, которое военные сотрудники правоохранительных органов и других ведомств отслужили в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на Украине, будет учитываться при определении их права на страховую пенсию наравне с периодами службы по российскому законодательству", - сказал он на заседании правительства. Мишустин заверил, что власти продолжат реализовывать все запланированные меры для социальной защиты жителей новых регионов, "чтобы эти субъекты были единым целым со всей нашей страной".
https://ria.ru/20240216/pensiya-1927818876.html
россия
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россия, луганская народная республика, украина, михаил мишустин, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Михаил Мишустин, Общество, Специальная военная операция на Украине
Мишустин рассказал о назначении страховой пенсии военным из ДНР и ЛНР

Мишустин: время службы в ДНР, ЛНР и на Украине учтут при назначении пенсии

© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащие Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Олеся Потапова
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Время, которое военные и правоохранители новых регионов РФ отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учтено при назначении страховой пенсии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Теперь время, которое военные сотрудники правоохранительных органов и других ведомств отслужили в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на Украине, будет учитываться при определении их права на страховую пенсию наравне с периодами службы по российскому законодательству", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин заверил, что власти продолжат реализовывать все запланированные меры для социальной защиты жителей новых регионов, "чтобы эти субъекты были единым целым со всей нашей страной".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМихаил МишустинОбщество
 
 
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