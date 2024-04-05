https://ria.ru/20240405/pensiya-1938071022.html

Мишустин рассказал о назначении страховой пенсии военным из ДНР и ЛНР

Мишустин рассказал о назначении страховой пенсии военным из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.04.2024

Мишустин рассказал о назначении страховой пенсии военным из ДНР и ЛНР

Время, которое военные и правоохранители новых регионов РФ отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учтено при назначении страховой пенсии, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:36

2024-04-05T15:36

2024-04-05T15:37

россия

луганская народная республика

украина

михаил мишустин

общество

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Время, которое военные и правоохранители новых регионов РФ отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учтено при назначении страховой пенсии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь время, которое военные сотрудники правоохранительных органов и других ведомств отслужили в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на Украине, будет учитываться при определении их права на страховую пенсию наравне с периодами службы по российскому законодательству", - сказал он на заседании правительства. Мишустин заверил, что власти продолжат реализовывать все запланированные меры для социальной защиты жителей новых регионов, "чтобы эти субъекты были единым целым со всей нашей страной".

https://ria.ru/20240216/pensiya-1927818876.html

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луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, украина, михаил мишустин, общество