https://ria.ru/20240405/pamyatniki-1938011013.html

Петр Бирюков: специалисты промоют более 1100 памятников в Москве в апреле

Петр Бирюков: специалисты промоют более 1100 памятников в Москве в апреле - РИА Новости, 05.04.2024

Петр Бирюков: специалисты промоют более 1100 памятников в Москве в апреле

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют в апреле более 1,1 тысячи столичных памятников, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:17

2024-04-05T12:17

2024-04-05T13:39

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют в апреле более 1,1 тысячи столичных памятников, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, организуем комплексную промывку памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - сказал Бирюков. Он пояснил, что для проведения работ на крупных объектах будут привлекаться автогидроподъемники и поливомоечные машины. "Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.

https://ria.ru/20240330/moskva-1936840466.html

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, общество