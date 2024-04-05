https://ria.ru/20240405/otravlenie-1938081579.html

В Казани четыре подростка отравились неизвестным веществом, один погиб

В Казани четыре подростка отравились неизвестным веществом, один погиб - РИА Новости, 05.04.2024

В Казани четыре подростка отравились неизвестным веществом, один погиб

Следователи в Казани выясняют обстоятельства отравления неизвестным веществом четверых подростков, один из которых умер, возбуждено дело о причинении смерти по... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:18

2024-04-05T16:18

2024-04-05T16:18

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КАЗАНЬ, 5 апр – РИА Новости. Следователи в Казани выясняют обстоятельства отравления неизвестным веществом четверых подростков, один из которых умер, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в следственном управлении СК РФ по Татарстану. "Следственным управлением СК РФ по Татарстану по факту смерти несовершеннолетнего 2009 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на пятницу в "скорую" стали поступать звонки об отравлении несовершеннолетних неизвестным веществом. Всего врачи госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана троих подростков. Еще один мальчик скончался. По предварительной информации, подростки нашли наркотики в одном из заброшенных зданий в Казани и попробовали их.

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

https://ria.ru/20240330/narkotiki-1936849043.html

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происшествия, здоровье - общество, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)