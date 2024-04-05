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Полицейский в Орске на спине вынес из затопленного дома инвалида с кошкой
Полицейский в Орске на спине вынес из затопленного дома инвалида с кошкой - РИА Новости, 06.04.2024
Полицейский в Орске на спине вынес из затопленного дома инвалида с кошкой
Правоохранитель в оренбургском Орске на спине вынес из затопленного дома мужчину с ограниченными возможностями здоровья, полицейские также спасли его маму и... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-05T23:48
2024-04-05T23:48
2024-04-06T00:09
происшествия
орск
оренбургская область
урал
прорыв дамбы в орске
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранитель в оренбургском Орске на спине вынес из затопленного дома мужчину с ограниченными возможностями здоровья, полицейские также спасли его маму и кошку, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Оренбургской области. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в Старом городе в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. "Полицейские Орска из дома по улице Ленинградской помогли эвакуироваться мужчине с ограниченными возможностями. Мужчина проживал в доме вместе с матерью, которой сотрудники полиции тоже помогли эвакуироваться из зоны подтопления. Любимую кошку жильцов тоже спасли", - сообщила областная полиция в своём Telegram-канале. Ведомство опубликовало видео спасения. На кадрах - один полицейский в болотных сапогах по затопленной улице несёт на спине мужчину, второй несёт на руках кошку.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, орск, оренбургская область, урал, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Урал, Прорыв дамбы в Орске
Полицейский в Орске на спине вынес из затопленного дома инвалида с кошкой
МВД: полицейский в Орске на спине вынес из затопленного дома инвалида с кошкой
УФА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранитель в оренбургском Орске на спине вынес из затопленного дома мужчину с ограниченными возможностями здоровья, полицейские также спасли его маму и кошку, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Оренбургской области.
Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал
. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в Старом городе в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек.
"Полицейские Орска из дома по улице Ленинградской помогли эвакуироваться мужчине с ограниченными возможностями. Мужчина проживал в доме вместе с матерью, которой сотрудники полиции тоже помогли эвакуироваться из зоны подтопления. Любимую кошку жильцов тоже спасли", - сообщила областная полиция в своём Telegram-канале.
Ведомство опубликовало видео спасения. На кадрах - один полицейский в болотных сапогах по затопленной улице несёт на спине мужчину, второй несёт на руках кошку.