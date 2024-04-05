https://ria.ru/20240405/orgprestupnost-1938030043.html
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью - РИА Новости, 05.04.2024
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить повышение эффективности борьбы с проявлениями оргпреступности. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:18
2024-04-05T13:18
2024-04-05T13:21
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить повышение эффективности борьбы с проявлениями оргпреступности."В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности, преступностью в целом. Докладчик - министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев", - сказал он.
https://ria.ru/20240401/opg-1937169785.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью
Путин обсудит с Совбезом повышение эффективности борьбы с оргпреступностью