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Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью - РИА Новости, 05.04.2024
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13:18 05.04.2024 (обновлено: 13:21 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/orgprestupnost-1938030043.html
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью - РИА Новости, 05.04.2024
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить повышение эффективности борьбы с проявлениями оргпреступности. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:18
2024-04-05T13:21
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить повышение эффективности борьбы с проявлениями оргпреступности."В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности, преступностью в целом. Докладчик - министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев", - сказал он.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью

Путин обсудит с Совбезом повышение эффективности борьбы с оргпреступностью

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить повышение эффективности борьбы с проявлениями оргпреступности.
"В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности, преступностью в целом. Докладчик - министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев", - сказал он.
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