https://ria.ru/20240405/orgprestupnost-1938030043.html

Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью

Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью - РИА Новости, 05.04.2024

Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с организованной преступностью

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить повышение эффективности борьбы с проявлениями оргпреступности. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:18

2024-04-05T13:18

2024-04-05T13:21

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить повышение эффективности борьбы с проявлениями оргпреступности."В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности, преступностью в целом. Докладчик - министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев", - сказал он.

https://ria.ru/20240401/opg-1937169785.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность