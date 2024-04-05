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В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/opasnost-1938137146.html
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Авиационная опасность отменена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и республикой Крым. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:09
2024-04-05T20:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Авиационная опасность отменена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и республикой Крым. "В Херсонской области отбой авиационной опасности", - говорится в сообщении. Тревога продлилась около 20 минут. Уточняется, что движение транспорта через пункт перехода восстановлено. Это была вторая тревога за день, предыдущая она объявлялась после 16.00 мск и продлилась около получаса.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В Херсонской области отменили авиационную опасность

В Херсонской области отменили авиационную опасность через 20 минут

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМашина скорой в Херсонской области
Машина скорой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Машина скорой в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Авиационная опасность отменена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и республикой Крым.
"В Херсонской области отбой авиационной опасности", - говорится в сообщении. Тревога продлилась около 20 минут.
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах Алеут - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Россию вынудили открыть второй фронт
26 марта, 08:00
Уточняется, что движение транспорта через пункт перехода восстановлено.
Это была вторая тревога за день, предыдущая она объявлялась после 16.00 мск и продлилась около получаса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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