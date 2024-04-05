https://ria.ru/20240405/opasnost-1938130069.html

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 05.04.2024

В Херсонской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность второй раз за пятницу объявлена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:24

2024-04-05T19:24

2024-04-05T19:32

херсонская область

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Авиационная опасность второй раз за пятницу объявлена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и республикой Крым."В Херсонской области объявлена авиационная опасность", - говорится в сообщении, опубликованном в 19.19 мск.Уточняется, что движение транспорта через пункт перехода приостановлено.Ранее тревога объявлялась после 16.00 мск и продлилась около получаса.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область