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В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность второй раз за пятницу объявлена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:24
2024-04-05T19:24
2024-04-05T19:32
херсонская область
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Авиационная опасность второй раз за пятницу объявлена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и республикой Крым."В Херсонской области объявлена авиационная опасность", - говорится в сообщении, опубликованном в 19.19 мск.Уточняется, что движение транспорта через пункт перехода приостановлено.Ранее тревога объявлялась после 16.00 мск и продлилась около получаса.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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херсонская область
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области вновь объявили авиационную опасность