https://ria.ru/20240405/opasnost-1938090985.html
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Авиационная опасность отменена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:49
2024-04-05T16:49
2024-04-05T16:49
херсонская область
республика крым
джанкой
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр- РИА Новости. Авиационная опасность отменена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым."В Херсонской области отбой авиационной опасности", - говорится в сообщении.Движение транспорта через пункт пропуска Джанкой возобновлено.Ранее было восстановлено движение автотранспорта на Крымском мосту.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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херсонская область , республика крым, джанкой, общество
Херсонская область , Республика Крым, Джанкой, Общество
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность и открыли пункт Джанкой