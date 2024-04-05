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В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
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16:49 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/opasnost-1938090985.html
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Авиационная опасность отменена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:49
2024-04-05T16:49
херсонская область
республика крым
джанкой
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр- РИА Новости. Авиационная опасность отменена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым."В Херсонской области отбой авиационной опасности", - говорится в сообщении.Движение транспорта через пункт пропуска Джанкой возобновлено.Ранее было восстановлено движение автотранспорта на Крымском мосту.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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херсонская область
республика крым
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херсонская область , республика крым, джанкой, общество
Херсонская область , Республика Крым, Джанкой, Общество
В Херсонской области отменили авиационную опасность

В Херсонской области отменили авиационную опасность и открыли пункт Джанкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи в Херсонской области
Машина скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр- РИА Новости. Авиационная опасность отменена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.
"В Херсонской области отбой авиационной опасности", - говорится в сообщении.
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах Алеут - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Россию вынудили открыть второй фронт
26 марта, 08:00
Движение транспорта через пункт пропуска Джанкой возобновлено.
Ранее было восстановлено движение автотранспорта на Крымском мосту.
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22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьРеспублика КрымДжанкойОбщество
 
 
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