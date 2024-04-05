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В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
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16:20 05.04.2024 (обновлено: 16:22 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/opasnost-1938082080.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и республикой Крым. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:20
2024-04-05T16:22
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и республикой Крым. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.09 мск. Ранее было приостановлено движение автотранспорта на Крымском мосту.
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херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность, движение по мосту перекрыли

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМашина скорой в Херсонской области
Машина скорой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Машина скорой в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и республикой Крым.
"В Херсонской области объявлена авиационная опасность", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.09 мск.
Ранее было приостановлено движение автотранспорта на Крымском мосту.
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