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В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:01
2024-04-05T11:01
2024-04-05T11:01
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Ранее мэрия Белгорода объявила о сигнале ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
ГУ МЧС: в Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность