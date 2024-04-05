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В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.04.2024

В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:01

2024-04-05T11:01

2024-04-05T11:01

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Ранее мэрия Белгорода объявила о сигнале ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)