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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности отменен в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщила городская администрация Белгорода в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:58
2024-04-05T10:58
2024-04-05T11:08
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменен в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщила городская администрация Белгорода в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 10.46 мск. Через семь минут тревогу отменили."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Спустя минуту сообщили и об отмене угрозы в Шебекинском городском округе.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия сообщила об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе