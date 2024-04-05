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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
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10:58 05.04.2024 (обновлено: 11:08 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/opasnost-1937982460.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности отменен в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщила городская администрация Белгорода в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:58
2024-04-05T11:08
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменен в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщила городская администрация Белгорода в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 10.46 мск. Через семь минут тревогу отменили."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Спустя минуту сообщили и об отмене угрозы в Шебекинском городском округе.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Мэрия сообщила об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменен в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщила городская администрация Белгорода в Telegram-канале.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 10.46 мск. Через семь минут тревогу отменили.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Спустя минуту сообщили и об отмене угрозы в Шебекинском городском округе.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБезопасность
 
 
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