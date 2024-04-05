https://ria.ru/20240405/oon-1938095326.html

Гутерреш призвал США исполнять резолюции Совбеза ООН

Гутерреш призвал США исполнять резолюции Совбеза ООН - РИА Новости, 05.04.2024

Гутерреш призвал США исполнять резолюции Совбеза ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений США об отсутствии обязательной силы у резолюции Совбеза, требующей прекращения огня в секторе Газа, сослался на... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:08

2024-04-05T17:08

2024-04-05T17:08

в мире

сша

антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 5 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений США об отсутствии обязательной силы у резолюции Совбеза, требующей прекращения огня в секторе Газа, сослался на статью Устава ООН, в которой говорится об обязательном исполнении странами решений СБ. Ранее постпред США обронила фразу о том, что принятая резолюция не имеет обязывающей силы. Статья 25 гласит: "Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их". "Генсек ООН руководствуется Уставом. И статья 25 предельно ясна. Прочитайте статью 25 и вы будете абсолютно осведомлены о природе резолюций Совета безопасности", - сказал Гутерреш журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления американской стороны.

https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935772161.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году