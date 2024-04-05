https://ria.ru/20240405/oon-1938095326.html
Гутерреш призвал США исполнять резолюции Совбеза ООН
Гутерреш призвал США исполнять резолюции Совбеза ООН - РИА Новости, 05.04.2024
Гутерреш призвал США исполнять резолюции Совбеза ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений США об отсутствии обязательной силы у резолюции Совбеза, требующей прекращения огня в секторе Газа, сослался на... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:08
2024-04-05T17:08
2024-04-05T17:08
в мире
сша
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 5 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений США об отсутствии обязательной силы у резолюции Совбеза, требующей прекращения огня в секторе Газа, сослался на статью Устава ООН, в которой говорится об обязательном исполнении странами решений СБ. Ранее постпред США обронила фразу о том, что принятая резолюция не имеет обязывающей силы. Статья 25 гласит: "Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их". "Генсек ООН руководствуется Уставом. И статья 25 предельно ясна. Прочитайте статью 25 и вы будете абсолютно осведомлены о природе резолюций Совета безопасности", - сказал Гутерреш журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления американской стороны.
https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935772161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш призвал США исполнять резолюции Совбеза ООН
Гутерреш напомнил США об обязательности резолюций Совета безопасности ООН
ООН, 5 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений США об отсутствии обязательной силы у резолюции Совбеза, требующей прекращения огня в секторе Газа, сослался на статью Устава ООН, в которой говорится об обязательном исполнении странами решений СБ.
Ранее постпред США обронила фразу о том, что принятая резолюция не имеет обязывающей силы.
Статья 25 гласит: "Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их".
"Генсек ООН руководствуется Уставом. И статья 25 предельно ясна. Прочитайте статью 25 и вы будете абсолютно осведомлены о природе резолюций Совета безопасности", - сказал Гутерреш журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления американской стороны.