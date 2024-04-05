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В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 05.04.2024 (обновлено: 11:33 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/odesskaya_oblast-1937941252.html
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.04.2024
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T04:24
2024-04-05T11:33
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области объявлена воздушная тревога."На Одесчине были слышны взрывы", — сообщает телеканал.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240405/kharkov-1937930662.html
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одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Одесской области прогремели взрывы

"Общественное": в Одесской области прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области объявлена воздушная тревога.
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
00:28
"На Одесчине были слышны взрывы", — сообщает телеканал.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Точно в цель": в США раскрыли, к чему привели российские удары по Украине
Вчера, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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