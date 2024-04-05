https://ria.ru/20240405/odesskaya_oblast-1937941252.html

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.04.2024

В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T04:24

2024-04-05T04:24

2024-04-05T11:33

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области объявлена воздушная тревога."На Одесчине были слышны взрывы", — сообщает телеканал.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240405/kharkov-1937930662.html

https://ria.ru/20240404/uscherb-1937794843.html

одесская область

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одесская область, вооруженные силы рф, в мире