https://ria.ru/20240405/odesskaya_oblast-1937941252.html
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.04.2024
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T04:24
2024-04-05T04:24
2024-04-05T11:33
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области объявлена воздушная тревога."На Одесчине были слышны взрывы", — сообщает телеканал.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240405/kharkov-1937930662.html
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одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Одесской области прогремели взрывы
"Общественное": в Одесской области прогремел ряд взрывов