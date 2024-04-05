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СМИ: Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии над ней и детьми - РИА Новости, 05.04.2024
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Шоубиз
 
18:34 05.04.2024 (обновлено: 18:47 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/obvinenie-1938120628.html
СМИ: Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии над ней и детьми
СМИ: Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии над ней и детьми - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ: Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии над ней и детьми
Голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа, актера Брэда Питта, в физическом насилии над ней и их детьми, сообщил американский телеканал... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:34
2024-04-05T18:47
шоубиз
франция
лос-анджелес
брэд питт (уильям бредли)
анджелина джоли (войт)
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа, актера Брэда Питта, в физическом насилии над ней и их детьми, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на судебные документы, к которым телеканал получил доступ. По данным из ходатайства, которое Джоли подала в четверг в Верховный суд Лос-Анджелеса, актриса попыталась продать Питту свою долю в винной компании Chateau Miraval. Однако переговоры актеров сорвались, когда Питт поставил условия для Джоли при заключении сделки. Речь идет о подписании соглашения о неразглашении, которое "запрещало Джоли распространяться, кроме как в суде, о насилии Питта в отношении Джоли и их детей в попытке связать личную репутацию Питта с бизнесом Miraval". "Джоли указывает в новом ходатайстве, поданном в четверг, что история физического насилия Питта над Джоли началась задолго до того, как семья в сентябре 2016 года прилетела из Франции в Лос-Анджелес", - сообщает телеканал со ссылкой на судебный документ. Отмечается, что актриса не раскрывает подробностей предполагаемого насилия. В феврале портал TMZ со ссылкой на судебные документы сообщал, что многолетний бракоразводный процесс голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли подходит к завершению с урегулированием последней финансовой отчетности. Телеканал CNN ранее отмечал, что совместное винодельческое хозяйство Chateau Miraval, включающее замок и виноградники на юге Франции, было приобретено парой в браке в 2008 году, а в 2016 году Джоли подала на развод. Иск против актера выдвинула бывшая инвестиционная фирма Джоли Nouvel. Ранее издание TMZ сообщало, что в феврале 2022 года Питт подал в суд на Джоли, обвинив бывшую жену в тайной продаже винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Питт утверждал, что Джоли не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Питт, по данным издания, был шокирован, узнав, что половина винодельческого хозяйства была приобретена филиалом компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена. Позднее в сентябре того же года Daily Mail сообщила, что компания Nouvel подала иск на 250 миллионов долларов против бывшего мужа актрисы, обвиняя его в том, что он потратил "миллионы на тщеславные проекты". Брэд Питт и Анджелина Джоли заключили официальный брак в 2014 году, а в 2016 году впервые сообщили о решении развестись. У пары остались пятеро общих детей.
https://ria.ru/20240308/razvod-1931940719.html
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франция, лос-анджелес, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), в мире
Шоубиз, Франция, Лос-Анджелес, Брэд Питт (Уильям Бредли), Анджелина Джоли (Войт), В мире
СМИ: Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии над ней и детьми

CNN: Джоли обвинила Питта в физическом насилии над ней и детьми

© AP Photo / Mark J. TerrillБред Питт и Анжелина Джоли
Бред Питт и Анжелина Джоли - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Mark J. Terrill
Бред Питт и Анжелина Джоли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа, актера Брэда Питта, в физическом насилии над ней и их детьми, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на судебные документы, к которым телеканал получил доступ.
По данным из ходатайства, которое Джоли подала в четверг в Верховный суд Лос-Анджелеса, актриса попыталась продать Питту свою долю в винной компании Chateau Miraval. Однако переговоры актеров сорвались, когда Питт поставил условия для Джоли при заключении сделки. Речь идет о подписании соглашения о неразглашении, которое "запрещало Джоли распространяться, кроме как в суде, о насилии Питта в отношении Джоли и их детей в попытке связать личную репутацию Питта с бизнесом Miraval".
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"Джоли указывает в новом ходатайстве, поданном в четверг, что история физического насилия Питта над Джоли началась задолго до того, как семья в сентябре 2016 года прилетела из Франции в Лос-Анджелес", - сообщает телеканал со ссылкой на судебный документ.
Отмечается, что актриса не раскрывает подробностей предполагаемого насилия.
В феврале портал TMZ со ссылкой на судебные документы сообщал, что многолетний бракоразводный процесс голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли подходит к завершению с урегулированием последней финансовой отчетности.
Телеканал CNN ранее отмечал, что совместное винодельческое хозяйство Chateau Miraval, включающее замок и виноградники на юге Франции, было приобретено парой в браке в 2008 году, а в 2016 году Джоли подала на развод. Иск против актера выдвинула бывшая инвестиционная фирма Джоли Nouvel.
Ранее издание TMZ сообщало, что в феврале 2022 года Питт подал в суд на Джоли, обвинив бывшую жену в тайной продаже винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Питт утверждал, что Джоли не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Питт, по данным издания, был шокирован, узнав, что половина винодельческого хозяйства была приобретена филиалом компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена. Позднее в сентябре того же года Daily Mail сообщила, что компания Nouvel подала иск на 250 миллионов долларов против бывшего мужа актрисы, обвиняя его в том, что он потратил "миллионы на тщеславные проекты".
Брэд Питт и Анджелина Джоли заключили официальный брак в 2014 году, а в 2016 году впервые сообщили о решении развестись. У пары остались пятеро общих детей.
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