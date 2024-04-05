https://ria.ru/20240405/obvinenie-1938062431.html

СБУ обвинила священника УПЦ в разжигании межнациональной розни

СБУ обвинила священника УПЦ в разжигании межнациональной розни - РИА Новости, 05.04.2024

СБУ обвинила священника УПЦ в разжигании межнациональной розни

СБУ сообщила, что предъявила обвинения настоятелю храма Хустской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области на западе Украины -... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:59

2024-04-05T14:59

2024-04-05T14:59

религия

украина

россия

закарпатская область

служба безопасности украины

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в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. СБУ сообщила, что предъявила обвинения настоятелю храма Хустской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области на западе Украины - священника подозревают в разжигании межрелигиозной и межнациональной розни и оправдании российской военной операции. "Служба безопасности задокументировала преступления настоятеля храма Хустской епархии УПЦ. Клирик разжигал религиозную и межнациональную ненависть в приграничном регионе", - сообщает пресс-служба СБУ. Кроме того, в сообщении, опубликованном в телеграм-канале спецслужбы, утверждается, что священник в беседах в местными жителями и на своей странице в соцсетях оправдывал военную операцию РФ против Киева, характеризуя ее как проявление гражданской войны, а также призывал верующих уклоняться от мобилизации. Настоятелю предъявили обвинения по двум уголовным статьям - о нарушении равноправия граждан по расовому, национальному и религиозному признакам, а также об оправдании либо признании правомерной российской спецоперации. По этим статьям ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как заявлял ранее представляющий интересы Киево-Печерской лавры адвокат Никита Чекман, уголовные обвинения против представителей УПЦ часто основываются на субъективных мнениях "лингвистических экспертиз, которые назначаются следователями". При этом, по его словам, люди годами могут находиться в СИЗО без надлежащего рассмотрения их дел судом. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909143200.html

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украина, россия, закарпатская область, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире