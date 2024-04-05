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ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами
ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами - РИА Новости, 05.04.2024
ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами
ВТБ открыл на базе Финансового университета при правительстве РФ лабораторию по обучению студентов работе с банковскими терминалами и системами, сообщает банк. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:38
2024-04-05T17:38
2024-04-05T17:38
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВТБ открыл на базе Финансового университета при правительстве РФ лабораторию по обучению студентов работе с банковскими терминалами и системами, сообщает банк. Студенты на протяжении всего учебного года получат, в частности, возможность познакомиться с функциональными обязанностями банковского трейдера, с проведением портфельного анализа в рамках розничного кредитования, а также построением скоринговых конвейеров и управлением залоговым портфелем. "Новая лаборатория поможет студентам разобраться в специфике различных банковских профессий... Эти практические навыки также можно будет использовать в процессе обучения, например, при написании курсовых и выпускных работ", - приводится в сообщении комментарий члена правления банка ВТБ Максима Кондратенко.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб (банк), новости компаний - экономика
Россия, ВТБ (банк), Новости компаний - Экономика