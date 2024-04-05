https://ria.ru/20240405/obuchenie-1938098485.html

ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами

ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами - РИА Новости, 05.04.2024

ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами

ВТБ открыл на базе Финансового университета при правительстве РФ лабораторию по обучению студентов работе с банковскими терминалами и системами, сообщает банк. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:38

2024-04-05T17:38

2024-04-05T17:38

россия

втб (банк)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВТБ открыл на базе Финансового университета при правительстве РФ лабораторию по обучению студентов работе с банковскими терминалами и системами, сообщает банк. Студенты на протяжении всего учебного года получат, в частности, возможность познакомиться с функциональными обязанностями банковского трейдера, с проведением портфельного анализа в рамках розничного кредитования, а также построением скоринговых конвейеров и управлением залоговым портфелем. "Новая лаборатория поможет студентам разобраться в специфике различных банковских профессий... Эти практические навыки также можно будет использовать в процессе обучения, например, при написании курсовых и выпускных работ", - приводится в сообщении комментарий члена правления банка ВТБ Максима Кондратенко.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, втб (банк), новости компаний - экономика