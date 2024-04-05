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ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами - РИА Новости, 05.04.2024
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17:38 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obuchenie-1938098485.html
ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами
ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами - РИА Новости, 05.04.2024
ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами
ВТБ открыл на базе Финансового университета при правительстве РФ лабораторию по обучению студентов работе с банковскими терминалами и системами, сообщает банк. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:38
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВТБ открыл на базе Финансового университета при правительстве РФ лабораторию по обучению студентов работе с банковскими терминалами и системами, сообщает банк. Студенты на протяжении всего учебного года получат, в частности, возможность познакомиться с функциональными обязанностями банковского трейдера, с проведением портфельного анализа в рамках розничного кредитования, а также построением скоринговых конвейеров и управлением залоговым портфелем. "Новая лаборатория поможет студентам разобраться в специфике различных банковских профессий... Эти практические навыки также можно будет использовать в процессе обучения, например, при написании курсовых и выпускных работ", - приводится в сообщении комментарий члена правления банка ВТБ Максима Кондратенко.
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россия, втб (банк), новости компаний - экономика
Россия, ВТБ (банк), Новости компаний - Экономика

ВТБ будет обучать студентов работе с банковскими системами

© iStock.com / skynesherСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© iStock.com / skynesher
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВТБ открыл на базе Финансового университета при правительстве РФ лабораторию по обучению студентов работе с банковскими терминалами и системами, сообщает банк.
Студенты на протяжении всего учебного года получат, в частности, возможность познакомиться с функциональными обязанностями банковского трейдера, с проведением портфельного анализа в рамках розничного кредитования, а также построением скоринговых конвейеров и управлением залоговым портфелем.
"Новая лаборатория поможет студентам разобраться в специфике различных банковских профессий... Эти практические навыки также можно будет использовать в процессе обучения, например, при написании курсовых и выпускных работ", - приводится в сообщении комментарий члена правления банка ВТБ Максима Кондратенко.
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