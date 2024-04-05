https://ria.ru/20240405/obstrely-1938095824.html

При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц

При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц - РИА Новости, 05.04.2024

При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц

Украинские войска за месяц 42 раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате 11 мирных жителей погибли, еще 18 пострадали,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:10

2024-04-05T17:10

2024-04-05T17:10

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

виктория сердюкова

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за месяц 42 раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате 11 мирных жителей погибли, еще 18 пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. В телеграм-канале Сердюковой приводится инфографика, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 марта погибли 11 мирных жителей, пострадали еще 18 человек. За месяц ВСУ 42 раза обстреляли ЛНР, огонь велся по 18 населенным пунктам. В результате разрушено или повреждено 97 объектов гражданской инфраструктуры. Омбудсмен напомнила, что в поселке Голубовское и на берегу реки Северский Донец в районе села Христовое подорвались на мине и неустановленном взрывном устройстве два мирных жителя. Кроме того, ребенок в Новодружеске поднял неизвестный предмет, бросил его на дорогу, после чего произошел взрыв, в результате которого мальчик получил ранение. Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте. "Информация о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР направлена в правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, украина, виктория сердюкова, вооруженные силы украины, происшествия