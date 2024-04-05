Рейтинг@Mail.ru
При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrely-1938095824.html
При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц
При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц - РИА Новости, 05.04.2024
При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц
Украинские войска за месяц 42 раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате 11 мирных жителей погибли, еще 18 пострадали,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:10
2024-04-05T17:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
виктория сердюкова
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за месяц 42 раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате 11 мирных жителей погибли, еще 18 пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. В телеграм-канале Сердюковой приводится инфографика, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 марта погибли 11 мирных жителей, пострадали еще 18 человек. За месяц ВСУ 42 раза обстреляли ЛНР, огонь велся по 18 населенным пунктам. В результате разрушено или повреждено 97 объектов гражданской инфраструктуры. Омбудсмен напомнила, что в поселке Голубовское и на берегу реки Северский Донец в районе села Христовое подорвались на мине и неустановленном взрывном устройстве два мирных жителя. Кроме того, ребенок в Новодружеске поднял неизвестный предмет, бросил его на дорогу, после чего произошел взрыв, в результате которого мальчик получил ранение. Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте. "Информация о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР направлена в правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, украина, виктория сердюкова, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Виктория Сердюкова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц

Сердюкова: при обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за месяц 42 раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате 11 мирных жителей погибли, еще 18 пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
В телеграм-канале Сердюковой приводится инфографика, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 марта погибли 11 мирных жителей, пострадали еще 18 человек. За месяц ВСУ 42 раза обстреляли ЛНР, огонь велся по 18 населенным пунктам. В результате разрушено или повреждено 97 объектов гражданской инфраструктуры.
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах Алеут - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Россию вынудили открыть второй фронт
26 марта, 08:00
Омбудсмен напомнила, что в поселке Голубовское и на берегу реки Северский Донец в районе села Христовое подорвались на мине и неустановленном взрывном устройстве два мирных жителя. Кроме того, ребенок в Новодружеске поднял неизвестный предмет, бросил его на дорогу, после чего произошел взрыв, в результате которого мальчик получил ранение.
Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте. "Информация о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР направлена в правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВиктория СердюковаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала