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При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц
При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц - РИА Новости, 05.04.2024
При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц
Украинские войска за месяц 42 раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате 11 мирных жителей погибли, еще 18 пострадали,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:10
2024-04-05T17:10
2024-04-05T17:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
виктория сердюкова
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за месяц 42 раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате 11 мирных жителей погибли, еще 18 пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. В телеграм-канале Сердюковой приводится инфографика, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 марта погибли 11 мирных жителей, пострадали еще 18 человек. За месяц ВСУ 42 раза обстреляли ЛНР, огонь велся по 18 населенным пунктам. В результате разрушено или повреждено 97 объектов гражданской инфраструктуры. Омбудсмен напомнила, что в поселке Голубовское и на берегу реки Северский Донец в районе села Христовое подорвались на мине и неустановленном взрывном устройстве два мирных жителя. Кроме того, ребенок в Новодружеске поднял неизвестный предмет, бросил его на дорогу, после чего произошел взрыв, в результате которого мальчик получил ранение. Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте. "Информация о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР направлена в правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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луганская народная республика, украина, виктория сердюкова, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Виктория Сердюкова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц
Сердюкова: при обстрелах в ЛНР погибли 11 мирных жителей за месяц