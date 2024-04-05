https://ria.ru/20240405/obstrely-1938032015.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек - РИА Новости, 05.04.2024

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек

Число пострадавших мирных жителей в результате атаки украинских войск на Горловку в ДНР возросло до восьми, среди них подросток, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:25

2024-04-05T13:25

2024-04-05T13:25

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате атаки украинских войск на Горловку в ДНР возросло до восьми, среди них подросток, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Общее количество пострадавших в Горловке составляет восемь гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в Никитовском районе Горловки в результате обстрела пострадали шесть мирных жителя, включая подростка. Кроме того, в Центрально-Городском районе города при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников пострадали двое мужчин. Ранее в пятницу мэр Горловки Иван Приходько сообщал о семерых пострадавших в результате украинского обстрела Горловки, повреждены два автобуса и легковой автомобиль, а также зафиксированы возгорания частных жилых домов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240405/povrezhdeniya-1938004147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

россия

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия, россия