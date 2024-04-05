Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек
СЦКК: число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек
© Приходько РИК/TelegramМесто сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки
Место сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате атаки украинских войск на Горловку в ДНР возросло до восьми, среди них подросток, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Общее количество пострадавших в Горловке составляет восемь гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в Никитовском районе Горловки в результате обстрела пострадали шесть мирных жителя, включая подростка. Кроме того, в Центрально-Городском районе города при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников пострадали двое мужчин.
Ранее в пятницу мэр Горловки Иван Приходько сообщал о семерых пострадавших в результате украинского обстрела Горловки, повреждены два автобуса и легковой автомобиль, а также зафиксированы возгорания частных жилых домов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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