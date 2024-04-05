Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrely-1938032015.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек - РИА Новости, 05.04.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек
Число пострадавших мирных жителей в результате атаки украинских войск на Горловку в ДНР возросло до восьми, среди них подросток, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:25
2024-04-05T13:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934696559_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d63c04dcc5d296149844e1b924f53423.jpg
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате атаки украинских войск на Горловку в ДНР возросло до восьми, среди них подросток, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Общее количество пострадавших в Горловке составляет восемь гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в Никитовском районе Горловки в результате обстрела пострадали шесть мирных жителя, включая подростка. Кроме того, в Центрально-Городском районе города при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников пострадали двое мужчин. Ранее в пятницу мэр Горловки Иван Приходько сообщал о семерых пострадавших в результате украинского обстрела Горловки, повреждены два автобуса и легковой автомобиль, а также зафиксированы возгорания частных жилых домов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240405/povrezhdeniya-1938004147.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934696559_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_202017f5e2f6fd90617e49c588c3758d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия, Россия
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек

СЦКК: число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до восьми человек

© Приходько РИК/TelegramМесто сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки
Место сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки
© Приходько РИК/Telegram
Место сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате атаки украинских войск на Горловку в ДНР возросло до восьми, среди них подросток, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Общее количество пострадавших в Горловке составляет восемь гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетики
Вчера, 11:56
Отмечается, что в Никитовском районе Горловки в результате обстрела пострадали шесть мирных жителя, включая подростка. Кроме того, в Центрально-Городском районе города при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников пострадали двое мужчин.
Ранее в пятницу мэр Горловки Иван Приходько сообщал о семерых пострадавших в результате украинского обстрела Горловки, повреждены два автобуса и легковой автомобиль, а также зафиксированы возгорания частных жилых домов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала