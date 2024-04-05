ВСУ за сутки выпустили более 120 выстрелов по Шебекинскому округу
Гладков: ВСУ за сутки сделали более 120 выстрелов по Шебекинскому округу
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Более 120 гранатометных выстрелов выпустили украинские военные за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, также совершены атаки 14 FPV-дронами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, по семи районам региона в четверг было выпущено не менее 155 боеприпасов. Гладков не привел в сводке информацию о количестве прилетов по Грайворонскому округу, указывая, что обстрелы продолжаются. Также на регион были атаки с помощью 21 беспилотника, часть из них были сбиты. Пострадавших мирных жителей нет второй день подряд. Повреждения были выявлены в одном многоквартирном доме, 8 частных домовладениях, 6 объектах и 4 транспортных средствах.
"В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью шести FPV-дронов... Из гранатомета обстреляли поселок Красное – зафиксировано 42 гранатометных выстрела. Пострадавших нет. Повреждено здание сельскохозяйственного объекта. По поселку Ленинский выпущено 2 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 80 гранатометных выстрелов. Также пункт пропуска атакован 8 FPV-дронами. Никто не пострадал, разрушений нет. На территории округа системой ПВО сбит один БПЛА противника", - написал Гладков.
Как отметил глава региона, в Белгородском районе по селу Журавлевка и поселку Малиновка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Село Петровка атаковано с помощью двух дронов-камикадзе. После недавних воздушных атак ВСУ повреждения выявлены в четырех сельских поселениях. В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник атаковал с помощью дрона со встроенным взрывным устройством, уточнил Гладков.
По словам губернатора, в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон и селе Дроновка. В Валуйском городском округе село Новопетровка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе с последующей детонацией. В селе Насоново совершил падение без детонации беспилотник самолетного типа. Гладков добавил, что в Красногвардейском районе рядом с селом Ливенка обнаружены и изъяты специалистами обломки дрона.
"В Краснояружском районе по территории между селом Репяховка и поселком Прилесье выпущено 4 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Под обстрел попало село Вязовое – зафиксировано 6 прилетов", - сказал глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
На Украине запланировали новые взрывы в Москве
Вчера, 08:00