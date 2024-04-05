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ВСУ за сутки выпустили более 120 выстрелов по Шебекинскому округу - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 05.04.2024 (обновлено: 13:21 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/obstrely-1938020021.html
ВСУ за сутки выпустили более 120 выстрелов по Шебекинскому округу
ВСУ за сутки выпустили более 120 выстрелов по Шебекинскому округу - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ за сутки выпустили более 120 выстрелов по Шебекинскому округу
Более 120 гранатометных выстрелов выпустили украинские военные за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, также совершены атаки... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:50
2024-04-05T13:21
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Более 120 гранатометных выстрелов выпустили украинские военные за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, также совершены атаки 14 FPV-дронами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, по семи районам региона в четверг было выпущено не менее 155 боеприпасов. Гладков не привел в сводке информацию о количестве прилетов по Грайворонскому округу, указывая, что обстрелы продолжаются. Также на регион были атаки с помощью 21 беспилотника, часть из них были сбиты. Пострадавших мирных жителей нет второй день подряд. Повреждения были выявлены в одном многоквартирном доме, 8 частных домовладениях, 6 объектах и 4 транспортных средствах. "В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью шести FPV-дронов... Из гранатомета обстреляли поселок Красное – зафиксировано 42 гранатометных выстрела. Пострадавших нет. Повреждено здание сельскохозяйственного объекта. По поселку Ленинский выпущено 2 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 80 гранатометных выстрелов. Также пункт пропуска атакован 8 FPV-дронами. Никто не пострадал, разрушений нет. На территории округа системой ПВО сбит один БПЛА противника", - написал Гладков. Как отметил глава региона, в Белгородском районе по селу Журавлевка и поселку Малиновка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Село Петровка атаковано с помощью двух дронов-камикадзе. После недавних воздушных атак ВСУ повреждения выявлены в четырех сельских поселениях. В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник атаковал с помощью дрона со встроенным взрывным устройством, уточнил Гладков. По словам губернатора, в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон и селе Дроновка. В Валуйском городском округе село Новопетровка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе с последующей детонацией. В селе Насоново совершил падение без детонации беспилотник самолетного типа. Гладков добавил, что в Красногвардейском районе рядом с селом Ливенка обнаружены и изъяты специалистами обломки дрона. "В Краснояружском районе по территории между селом Репяховка и поселком Прилесье выпущено 4 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Под обстрел попало село Вязовое – зафиксировано 6 прилетов", - сказал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240405/rossiya-1938009522.html
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белгородская область
белгородский район
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происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки выпустили более 120 выстрелов по Шебекинскому округу

Гладков: ВСУ за сутки сделали более 120 выстрелов по Шебекинскому округу

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО Град со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Более 120 гранатометных выстрелов выпустили украинские военные за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, также совершены атаки 14 FPV-дронами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, по семи районам региона в четверг было выпущено не менее 155 боеприпасов. Гладков не привел в сводке информацию о количестве прилетов по Грайворонскому округу, указывая, что обстрелы продолжаются. Также на регион были атаки с помощью 21 беспилотника, часть из них были сбиты. Пострадавших мирных жителей нет второй день подряд. Повреждения были выявлены в одном многоквартирном доме, 8 частных домовладениях, 6 объектах и 4 транспортных средствах.
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"В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью шести FPV-дронов... Из гранатомета обстреляли поселок Красное – зафиксировано 42 гранатометных выстрела. Пострадавших нет. Повреждено здание сельскохозяйственного объекта. По поселку Ленинский выпущено 2 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 80 гранатометных выстрелов. Также пункт пропуска атакован 8 FPV-дронами. Никто не пострадал, разрушений нет. На территории округа системой ПВО сбит один БПЛА противника", - написал Гладков.
Как отметил глава региона, в Белгородском районе по селу Журавлевка и поселку Малиновка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Село Петровка атаковано с помощью двух дронов-камикадзе. После недавних воздушных атак ВСУ повреждения выявлены в четырех сельских поселениях. В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник атаковал с помощью дрона со встроенным взрывным устройством, уточнил Гладков.
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По словам губернатора, в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон и селе Дроновка. В Валуйском городском округе село Новопетровка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе с последующей детонацией. В селе Насоново совершил падение без детонации беспилотник самолетного типа. Гладков добавил, что в Красногвардейском районе рядом с селом Ливенка обнаружены и изъяты специалистами обломки дрона.
"В Краснояружском районе по территории между селом Репяховка и поселком Прилесье выпущено 4 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Под обстрел попало село Вязовое – зафиксировано 6 прилетов", - сказал глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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