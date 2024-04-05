https://ria.ru/20240405/obstrely-1938002790.html

ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года

ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года - РИА Новости, 05.04.2024

ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года

Формирования киевского режима за январь-март 2024 года выпустили как минимум 22 тысячи снарядов по гражданским объектам на российских территориях, прилегающих к РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:50

2024-04-05T11:50

2024-04-05T11:50

специальная военная операция на украине

россия

родион мирошник

происшествия

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Формирования киевского режима за январь-март 2024 года выпустили как минимум 22 тысячи снарядов по гражданским объектам на российских территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За прошедшие полных три месяца 2024 года украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов. Это почти 250 боеприпасов в сутки или по 10 боеприпасов в час", - сказал Мирошник на брифинге. Он отметил, что в основном против мирного населения формирования киевского режима использовали западное вооружение. "Неонацисты били по жилью, больницам, гражданскому транспорту, детским садам и школам, социальным учреждениям и жизненно необходимой инфраструктуре", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240405/vsu-1937989464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, родион мирошник, происшествия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)