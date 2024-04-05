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ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrely-1938002790.html
ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года
ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года
Формирования киевского режима за январь-март 2024 года выпустили как минимум 22 тысячи снарядов по гражданским объектам на российских территориях, прилегающих к РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:50
2024-04-05T11:50
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
происшествия
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Формирования киевского режима за январь-март 2024 года выпустили как минимум 22 тысячи снарядов по гражданским объектам на российских территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За прошедшие полных три месяца 2024 года украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов. Это почти 250 боеприпасов в сутки или по 10 боеприпасов в час", - сказал Мирошник на брифинге. Он отметил, что в основном против мирного населения формирования киевского режима использовали западное вооружение. "Неонацисты били по жилью, больницам, гражданскому транспорту, детским садам и школам, социальным учреждениям и жизненно необходимой инфраструктуре", - добавил дипломат.
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россия, родион мирошник, происшествия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года

Мирошник: ВСУ выпустили 22 тыс снарядов по гражданским объектам в январе-марте

© Фото : официальный канал мэра БелгородаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : официальный канал мэра Белгорода
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Формирования киевского режима за январь-март 2024 года выпустили как минимум 22 тысячи снарядов по гражданским объектам на российских территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"За прошедшие полных три месяца 2024 года украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов. Это почти 250 боеприпасов в сутки или по 10 боеприпасов в час", - сказал Мирошник на брифинге.
Он отметил, что в основном против мирного населения формирования киевского режима использовали западное вооружение.
"Неонацисты били по жилью, больницам, гражданскому транспорту, детским садам и школам, социальным учреждениям и жизненно необходимой инфраструктуре", - добавил дипломат.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникПроисшествияВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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