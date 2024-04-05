https://ria.ru/20240405/obstrely-1938002790.html
ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года
ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года
Формирования киевского режима за январь-март 2024 года выпустили как минимум 22 тысячи снарядов по гражданским объектам на российских территориях, прилегающих к РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:50
2024-04-05T11:50
2024-04-05T11:50
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
происшествия
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Формирования киевского режима за январь-март 2024 года выпустили как минимум 22 тысячи снарядов по гражданским объектам на российских территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За прошедшие полных три месяца 2024 года украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов. Это почти 250 боеприпасов в сутки или по 10 боеприпасов в час", - сказал Мирошник на брифинге. Он отметил, что в основном против мирного населения формирования киевского режима использовали западное вооружение. "Неонацисты били по жилью, больницам, гражданскому транспорту, детским садам и школам, социальным учреждениям и жизненно необходимой инфраструктуре", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20240405/vsu-1937989464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, родион мирошник, происшествия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
ВСУ выпустили 22 тысячи снарядов по мирным объектам в России с начала года
Мирошник: ВСУ выпустили 22 тыс снарядов по гражданским объектам в январе-марте
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Формирования киевского режима за январь-март 2024 года выпустили как минимум 22 тысячи снарядов по гражданским объектам на российских территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"За прошедшие полных три месяца 2024 года украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов. Это почти 250 боеприпасов в сутки или по 10 боеприпасов в час", - сказал Мирошник на брифинге.
Он отметил, что в основном против мирного населения формирования киевского режима использовали западное вооружение.
"Неонацисты били по жилью, больницам, гражданскому транспорту, детским садам и школам, социальным учреждениям и жизненно необходимой инфраструктуре", - добавил дипломат.