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Киев охотится за медиками, прибывающими на помощь после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrely-1938000342.html
Киев охотится за медиками, прибывающими на помощь после обстрелов ВСУ
Киев охотится за медиками, прибывающими на помощь после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
Киев охотится за медиками, прибывающими на помощь после обстрелов ВСУ
Киев охотится за медиками, спасателями МЧС и ремонтниками, которые прибывают на помощь мирным гражданам после обстрелов, заявил посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:43
2024-04-05T11:43
специальная военная операция на украине
киев
россия
родион мирошник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев охотится за медиками, спасателями МЧС и ремонтниками, которые прибывают на помощь мирным гражданам после обстрелов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Еще одно абсолютно гнусное явление, о котором необходимо сказать, которое, увы, вошло в повседневную практику киевских боевиков. Это кровавая охота за бригадами спасателей. Они охотятся за медиками, сотрудниками МЧС и людьми, входящих в ремонтные бригады, которые прибывают на помощь мирным гражданам, по которым нанесли артиллерийские и ракетные удары украинские боевики", - рассказал дипломат на брифинге. Мирошник добавил, что с начала года от обстрелов пострадали шесть бригад скорой медицинской помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения. Кроме того, 15 сотрудников МЧС получили ранения, один человек погиб. Среди коммунальщиков от ударов украинских беспилотников ранения получили пять человек, двое погибли.
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915261479.html
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киев, россия, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Родион Мирошник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины
Киев охотится за медиками, прибывающими на помощь после обстрелов ВСУ

Мирошник: Киев охотится за медиками и спасателями, помогающими после обстрелов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследсствия обстрела Донецка
Последсствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последсствия обстрела Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев охотится за медиками, спасателями МЧС и ремонтниками, которые прибывают на помощь мирным гражданам после обстрелов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Еще одно абсолютно гнусное явление, о котором необходимо сказать, которое, увы, вошло в повседневную практику киевских боевиков. Это кровавая охота за бригадами спасателей. Они охотятся за медиками, сотрудниками МЧС и людьми, входящих в ремонтные бригады, которые прибывают на помощь мирным гражданам, по которым нанесли артиллерийские и ракетные удары украинские боевики", - рассказал дипломат на брифинге.
Мирошник добавил, что с начала года от обстрелов пострадали шесть бригад скорой медицинской помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения. Кроме того, 15 сотрудников МЧС получили ранения, один человек погиб. Среди коммунальщиков от ударов украинских беспилотников ранения получили пять человек, двое погибли.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В МИД предложили Западу высказаться о терактах, которые совершает Киев
12 декабря 2023, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияРодион МирошникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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