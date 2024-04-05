https://ria.ru/20240405/obstrely-1938000342.html

Киев охотится за медиками, прибывающими на помощь после обстрелов ВСУ

Киев охотится за медиками, прибывающими на помощь после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024

Киев охотится за медиками, прибывающими на помощь после обстрелов ВСУ

Киев охотится за медиками, спасателями МЧС и ремонтниками, которые прибывают на помощь мирным гражданам после обстрелов, заявил посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:43

2024-04-05T11:43

2024-04-05T11:43

специальная военная операция на украине

киев

россия

родион мирошник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев охотится за медиками, спасателями МЧС и ремонтниками, которые прибывают на помощь мирным гражданам после обстрелов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Еще одно абсолютно гнусное явление, о котором необходимо сказать, которое, увы, вошло в повседневную практику киевских боевиков. Это кровавая охота за бригадами спасателей. Они охотятся за медиками, сотрудниками МЧС и людьми, входящих в ремонтные бригады, которые прибывают на помощь мирным гражданам, по которым нанесли артиллерийские и ракетные удары украинские боевики", - рассказал дипломат на брифинге. Мирошник добавил, что с начала года от обстрелов пострадали шесть бригад скорой медицинской помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения. Кроме того, 15 сотрудников МЧС получили ранения, один человек погиб. Среди коммунальщиков от ударов украинских беспилотников ранения получили пять человек, двое погибли.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915261479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, россия, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины