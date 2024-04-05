https://ria.ru/20240405/obstrely-1937985737.html
В Курской области при обстреле ВСУ пострадала жительница поселка
В Курской области при обстреле ВСУ пострадала жительница поселка - РИА Новости, 05.04.2024
В Курской области при обстреле ВСУ пострадала жительница поселка
Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области пострадала при обстреле украинскими войсками, всего в населённом пункте зафиксировано четыре прилёта,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:07
2024-04-05T11:07
2024-04-05T11:19
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
курская область
вооруженные силы украины
россия
роман старовойт
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области пострадала при обстреле украинскими войсками, всего в населённом пункте зафиксировано четыре прилёта, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Зафиксировано 4 прилета. Ранена женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что ещё два прилёта зафиксировано в селе Попово-Лежачи. О повреждениях там информации нет, подомовой обход проведут, как только позволит обстановка.Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери. После этого инцидента противник обстреливал посёлок Тёткино 11 дней подряд.
https://ria.ru/20240405/kharkov-1937985107.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, курская область, вооруженные силы украины, россия, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Роман Старовойт, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Курской области при обстреле ВСУ пострадала жительница поселка
Старовойт: жительница курского поселка Теткино пострадала при обстреле ВСУ