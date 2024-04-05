https://ria.ru/20240405/obstrely-1937985737.html

В Курской области при обстреле ВСУ пострадала жительница поселка

В Курской области при обстреле ВСУ пострадала жительница поселка - РИА Новости, 05.04.2024

В Курской области при обстреле ВСУ пострадала жительница поселка

Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области пострадала при обстреле украинскими войсками, всего в населённом пункте зафиксировано четыре прилёта,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:07

2024-04-05T11:07

2024-04-05T11:19

специальная военная операция на украине

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роман старовойт

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области пострадала при обстреле украинскими войсками, всего в населённом пункте зафиксировано четыре прилёта, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Зафиксировано 4 прилета. Ранена женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что ещё два прилёта зафиксировано в селе Попово-Лежачи. О повреждениях там информации нет, подомовой обход проведут, как только позволит обстановка.Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери. После этого инцидента противник обстреливал посёлок Тёткино 11 дней подряд.

https://ria.ru/20240405/kharkov-1937985107.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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происшествия, украина, курская область, вооруженные силы украины, россия, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)