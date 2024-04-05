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При обстреле Горловки получили повреждения газопроводы
При обстреле Горловки получили повреждения газопроводы - РИА Новости, 05.04.2024
При обстреле Горловки получили повреждения газопроводы
Газопроводы получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:29
2024-04-05T21:29
2024-04-05T21:29
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Газопроводы получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 5 апреля по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - улица Дмитрия Жлобы, 95, 99 – повреждены газопроводы", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки получили повреждения газопроводы
СЦКК ДНР: при обстреле Горловки получили повреждения газопроводы