https://ria.ru/20240405/obstrel-1938131848.html

Кулемзин рассказал о последствиях обстрела Донецка ВСУ

Кулемзин рассказал о последствиях обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024

Кулемзин рассказал о последствиях обстрела Донецка ВСУ

Легковой автомобиль и дорожное полотно получили повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:37

2024-04-05T19:37

2024-04-05T19:37

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Легковой автомобиль и дорожное полотно получили повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате атаки вражеского беспилотника в Киевском районе на площади Шахтерской получили повреждения легковой автомобиль и дорожное полотно", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в пятницу сообщало, что в 16.45 украинские войска атаковали Киевский район Донецка с использованием беспилотника-камикадзе. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240405/pomosch-1937884600.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия