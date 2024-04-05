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Кулемзин рассказал о последствиях обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrel-1938131848.html
Кулемзин рассказал о последствиях обстрела Донецка ВСУ
Кулемзин рассказал о последствиях обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
Кулемзин рассказал о последствиях обстрела Донецка ВСУ
Легковой автомобиль и дорожное полотно получили повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:37
2024-04-05T19:37
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Легковой автомобиль и дорожное полотно получили повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате атаки вражеского беспилотника в Киевском районе на площади Шахтерской получили повреждения легковой автомобиль и дорожное полотно", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в пятницу сообщало, что в 16.45 украинские войска атаковали Киевский район Донецка с использованием беспилотника-камикадзе. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20240405/pomosch-1937884600.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Кулемзин рассказал о последствиях обстрела Донецка ВСУ

Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадал автомобиль и дорожное полотно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Легковой автомобиль и дорожное полотно получили повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате атаки вражеского беспилотника в Киевском районе на площади Шахтерской получили повреждения легковой автомобиль и дорожное полотно", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в пятницу сообщало, что в 16.45 украинские войска атаковали Киевский район Донецка с использованием беспилотника-камикадзе.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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