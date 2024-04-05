https://ria.ru/20240405/obstrel-1938086233.html
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 05.04.2024
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Украинские войска утром в пятницу 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 31 боеприпас, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:34
2024-04-05T16:34
2024-04-05T16:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 31 боеприпас, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Всего зафиксировано 14 обстрелов. Противником выпущен 31 боеприпас, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал Пушилин в своём Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что в пятницу в результате атак украинских войск в Горловке пострадали семь мирных жителей. У всех пострадавших ранения средней степени тяжести, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), число раненых уже выросло до восьми.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, СЦКК, Происшествия
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин: ВСУ за утро обстреляли ДНР 14 раз, выпустив 31 боеприпас