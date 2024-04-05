https://ria.ru/20240405/obstrel-1938066092.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:15
2024-04-05T15:15
2024-04-05T15:16
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 10.30 по 14.35 выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка еще 12 снарядов того же калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости.
Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство
ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ с 10.30 по 14.35 выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка еще 12 снарядов того же калибра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.