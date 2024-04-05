https://ria.ru/20240405/obstrel-1938025434.html

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2024

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие

Трое мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ поселка Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:02

2024-04-05T13:02

2024-04-05T13:08

специальная военная операция на украине

брянская область

суземский район

происшествия

александр богомаз

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ поселка Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы совершили обстрел Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.По его данным, частично повреждены административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

брянская область

суземский район

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брянская область, суземский район, происшествия, александр богомаз