Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 05.04.2024 (обновлено: 13:08 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/obstrel-1938025434.html
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
Трое мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ поселка Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:02
2024-04-05T13:08
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
происшествия
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ поселка Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы совершили обстрел Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.По его данным, частично повреждены административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
брянская область
суземский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, суземский район, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Происшествия, Александр Богомаз
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие

Богомаз: трое мирных жителей пострадали при обстреле Суземки в Брянской области

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ поселка Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы совершили обстрел Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
По его данным, частично повреждены административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил глава региона.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСуземский районПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала