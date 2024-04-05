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ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
Трое мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ поселка Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:02
2024-04-05T13:02
2024-04-05T13:08
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
происшествия
александр богомаз
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ поселка Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы совершили обстрел Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.По его данным, частично повреждены административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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брянская область, суземский район, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Происшествия, Александр Богомаз
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
Богомаз: трое мирных жителей пострадали при обстреле Суземки в Брянской области