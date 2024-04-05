https://ria.ru/20240405/obstrel-1937971586.html
Украинские войска обстреляли ЛНР, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские войска обстреляли ЛНР, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, в результате которого произошел пожар в многоквартирном доме, пострадали два человека, сообщило Главное... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:27
2024-04-05T10:27
2024-04-05T10:27
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ЛУГАНСК, 5 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, в результате которого произошел пожар в многоквартирном доме, пострадали два человека, сообщило Главное управление МЧС России по республике в Telegram-канале. "В службу 101 поступило сообщение, что в результате обстрела загорелся многоквартирный жилой дом. На место обстрела выехал дежурный караул 76 пожарно-спасательной части. По прибытии подразделений горели 4 балкона квартир в 5-ти этажном доме. Наблюдалось сильное задымление", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что спасатели вывели из опасной зоны мужчину 1978 года рождения и женщину 1982 года рождения, они пострадали, их передали медикам.
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кременная, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ЛНР, есть пострадавшие
При обстреле Кременной в ЛНР пострадали два человека