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Украинские войска обстреляли ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrel-1937971586.html
Украинские войска обстреляли ЛНР, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские войска обстреляли ЛНР, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, в результате которого произошел пожар в многоквартирном доме, пострадали два человека, сообщило Главное... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:27
2024-04-05T10:27
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, в результате которого произошел пожар в многоквартирном доме, пострадали два человека, сообщило Главное управление МЧС России по республике в Telegram-канале. "В службу 101 поступило сообщение, что в результате обстрела загорелся многоквартирный жилой дом. На место обстрела выехал дежурный караул 76 пожарно-спасательной части. По прибытии подразделений горели 4 балкона квартир в 5-ти этажном доме. Наблюдалось сильное задымление", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что спасатели вывели из опасной зоны мужчину 1978 года рождения и женщину 1982 года рождения, они пострадали, их передали медикам.
https://ria.ru/20240306/obstrel-1931529704.html
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кременная, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ЛНР, есть пострадавшие

При обстреле Кременной в ЛНР пострадали два человека

© Фото : ГУ МЧС России по ЛНРПоследствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ
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ЛУГАНСК, 5 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, в результате которого произошел пожар в многоквартирном доме, пострадали два человека, сообщило Главное управление МЧС России по республике в Telegram-канале.
"В службу 101 поступило сообщение, что в результате обстрела загорелся многоквартирный жилой дом. На место обстрела выехал дежурный караул 76 пожарно-спасательной части. По прибытии подразделений горели 4 балкона квартир в 5-ти этажном доме. Наблюдалось сильное задымление", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что спасатели вывели из опасной зоны мужчину 1978 года рождения и женщину 1982 года рождения, они пострадали, их передали медикам.
Ликвидация последствий удара по Кременной в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
При ударе по Кременной в ЛНР погибли два человека
6 марта, 17:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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