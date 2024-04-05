https://ria.ru/20240405/obstrel-1937964035.html
Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села
Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села - РИА Новости, 05.04.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села
Школа, детский сад, три частных дома и линии электроснабжения и газопроводы повреждены после украинского обстрела села Вязовое, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:48
2024-04-05T09:48
2024-04-05T09:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Школа, детский сад, три частных дома и линии электроснабжения и газопроводы повреждены после украинского обстрела села Вязовое, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Рано утром в пятницу МЧС по региону информировало, что село Вязовое Краснояружского района попало под обстрел. "Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что подомовой обход территории продолжается. На месте работают оперативные и аварийные службы. Село Вязовое расположено вблизи украинской границы. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20231230/mashina-1919143661.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села
Гладков: школа и детсад пострадали при обстреле белгородского села Вязовое