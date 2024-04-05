https://ria.ru/20240405/obstrel-1937964035.html

Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села

Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села - РИА Новости, 05.04.2024

Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села

Школа, детский сад, три частных дома и линии электроснабжения и газопроводы повреждены после украинского обстрела села Вязовое, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:48

2024-04-05T09:48

2024-04-05T09:48

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Школа, детский сад, три частных дома и линии электроснабжения и газопроводы повреждены после украинского обстрела села Вязовое, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Рано утром в пятницу МЧС по региону информировало, что село Вязовое Краснояружского района попало под обстрел. "Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что подомовой обход территории продолжается. На месте работают оперативные и аварийные службы. Село Вязовое расположено вблизи украинской границы. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20231230/mashina-1919143661.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков