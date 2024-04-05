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Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:33 05.04.2024 (обновлено: 09:40 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/obstrel-1937961158.html
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.04.2024
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки
Семь мирных жителей ранены в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:33
2024-04-05T09:40
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Семь мирных жителей ранены в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых увеличилось до 7 человек", - написал он.Ранее мэр сообщал, что шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки, один из них пострадал при сбросе взрывоопасного предмета в Озеряновке. Кроме того, повреждения получили два автобуса и легковой автомобиль.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
горловка
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горловка, происшествия, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки

Мэр Приходько: семь мирных жителей получили ранения при обстреле Горловки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Семь мирных жителей ранены в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненых увеличилось до 7 человек", - написал он.
Ранее мэр сообщал, что шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки, один из них пострадал при сбросе взрывоопасного предмета в Озеряновке. Кроме того, повреждения получили два автобуса и легковой автомобиль.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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