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Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.04.2024
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки
Семь мирных жителей ранены в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:33
2024-04-05T09:33
2024-04-05T09:40
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Семь мирных жителей ранены в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых увеличилось до 7 человек", - написал он.Ранее мэр сообщал, что шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки, один из них пострадал при сбросе взрывоопасного предмета в Озеряновке. Кроме того, повреждения получили два автобуса и легковой автомобиль.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
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горловка
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горловка, происшествия, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки
Мэр Приходько: семь мирных жителей получили ранения при обстреле Горловки