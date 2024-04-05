https://ria.ru/20240405/obstrel-1937961158.html

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.04.2024

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Горловки

Семь мирных жителей ранены в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:33

2024-04-05T09:33

2024-04-05T09:40

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Семь мирных жителей ранены в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых увеличилось до 7 человек", - написал он.Ранее мэр сообщал, что шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки, один из них пострадал при сбросе взрывоопасного предмета в Озеряновке. Кроме того, повреждения получили два автобуса и легковой автомобиль.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, происшествия, донецкая народная республика, иван приходько