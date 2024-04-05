https://ria.ru/20240405/obstrel-1937960752.html

Украинские войска нанесли удар по ДНР кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 05.04.2024

Украинские войска нанесли удар по ДНР кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли утром Донецк и Горловку кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив за 35 минут семь боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:32

2024-04-05T09:32

2024-04-05T09:32

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Донецк и Горловку кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив за 35 минут семь боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. В 8.50 и 8.55 по Никитовскому району Горловки было выпущено пять таких же снарядов. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк