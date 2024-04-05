https://ria.ru/20240405/obstrel-1937959029.html

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 05.04.2024

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя ранены в Горловке в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:14

2024-04-05T09:14

2024-04-05T09:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка шахты имени Н. А. Изотова ранен мирный горловчанин. Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины ранен житель Озеряновки", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские силы в 7.45 мск выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Ранее ведомство так же сообщало, что в 7.50 был сброшен боеприпас с украинского беспилотника на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия