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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 05.04.2024
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в Горловке в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:14
2024-04-05T09:14
2024-04-05T09:14
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происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка шахты имени Н. А. Изотова ранен мирный горловчанин. Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины ранен житель Озеряновки", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские силы в 7.45 мск выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Ранее ведомство так же сообщало, что в 7.50 был сброшен боеприпас с украинского беспилотника на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Мэр Приходько сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле Горловки
ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости.
Два мирных жителя ранены в Горловке в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале
.
"В результате обстрела посёлка шахты имени Н. А. Изотова ранен мирный горловчанин. Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины ранен житель Озеряновки", - написал он.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские силы в 7.45 мск выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Ранее ведомство так же сообщало, что в 7.50 был сброшен боеприпас с украинского беспилотника на Центрально-Городской район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.