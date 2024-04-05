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Шмыгаль признал, что удары Украины по НПЗ нацелены на россиян - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 05.04.2024 (обновлено: 13:35 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/npz-1938026032.html
Шмыгаль признал, что удары Украины по НПЗ нацелены на россиян
Шмыгаль признал, что удары Украины по НПЗ нацелены на россиян - РИА Новости, 05.04.2024
Шмыгаль признал, что удары Украины по НПЗ нацелены на россиян
Атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нацелены на россиян, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью ERR. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:04
2024-04-05T13:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нацелены на россиян, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью ERR."Их население (России. — Прим. ред.) должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением", — сказал глава правительства.Причастность к ударам по российским НПЗ признавал и глава СБУ Василий Малюк.С начала марта противник пытался атаковать предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае, силы ПВО пресекают вражеские диверсии.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937395518.html
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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украина, россия, в мире, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Шмыгаль признал, что удары Украины по НПЗ нацелены на россиян

Шмыгаль назвал удары Украины по российским НПЗ "прямым общением с населением"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нацелены на россиян, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью ERR.
"Их население (России. — Прим. ред.) должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением", — сказал глава правительства.
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время пресс-конференции в Париже, 2 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной"
2 апреля, 17:24
Причастность к ударам по российским НПЗ признавал и глава СБУ Василий Малюк.
С начала марта противник пытался атаковать предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае, силы ПВО пресекают вражеские диверсии.
Оператор комплекса переработки нефти Евро+ Московского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Украина угрожает российской нефти
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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