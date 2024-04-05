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Шмыгаль признал, что удары Украины по НПЗ нацелены на россиян

Шмыгаль признал, что удары Украины по НПЗ нацелены на россиян - РИА Новости, 05.04.2024

Шмыгаль признал, что удары Украины по НПЗ нацелены на россиян

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нацелены на россиян, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью ERR. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:04

2024-04-05T13:04

2024-04-05T13:35

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нацелены на россиян, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью ERR."Их население (России. — Прим. ред.) должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением", — сказал глава правительства.Причастность к ударам по российским НПЗ признавал и глава СБУ Василий Малюк.С начала марта противник пытался атаковать предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае, силы ПВО пресекают вражеские диверсии.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937395518.html

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Кирилл Волков

украина, россия, в мире, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, служба безопасности украины