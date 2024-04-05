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В "СберСити" объявили о начале продаж квартир в квартале речного парка

В "СберСити" объявили о начале продаж квартир в квартале речного парка - РИА Новости, 05.04.2024

В "СберСити" объявили о начале продаж квартир в квартале речного парка

Активно строятся кварталы В19, В20 и В21 "СберСити" в Рублево-Архангельском. Их готовность составляет 60%. На сайте открылись продажи квартир в квартале В21. Он РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:00

2024-04-05T08:00

2024-04-05T08:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Активно строятся кварталы В19, В20 и В21 "СберСити" в Рублево-Архангельском. Их готовность составляет 60%. На сайте открылись продажи квартир в квартале В21. Он состоит из трех корпусов, в которых 231 квартира. Также для покупки пока еще доступны квартиры в кварталах В19 и В20. Выдача ключей жителям речных кварталов запланирована на июнь 2025 года.В "СберСити" предлагаются четыре класса жилья — Balanced (Бэлансед), Optimum (Оптимум), Advanced (Адвансед) и Superb (Суперб). Дома кварталов В19, В20 и В21 состоят из классов Advanced и Superb. В них представлены варианты видовых квартир с террасами, двухуровневые квартиры на первых этажах и квартиры концепции My Garden ("Мой сад"). Будущие жители также могут выбрать студии и 1,2,3,4-комнатные квартиры с различными функциональными планировочными решениями. Площади в квартирах увеличенные – от 44 до 285 квадратных метров, в сравнении со стандартными рыночными предложениями. Высота потолков без отделки от 3,5 до 5 метров."СберСити" – это взгляд в будущее. Мы строим умный город вместе с компаниями-партнерами Сбера. Благодаря этому стало возможным создание и внедрение собственных технологий: комплексного решения "умный дом", системы "умной энергетики", разработок в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта. При этом важно, чтобы "СберСити" был не только технологичным, но и обладал характерными, узнаваемыми чертами. Кроме компаний-партнеров Сбера над проектом работают лучшие международные и российские архитектурные бюро, создающие уникальный образ города", – рассказал генеральный директор АО "Специализированный застройщик "Рублево-Архангельское" Андрей Лихачев.Облик кварталов у речного парка отличает мультикультурная архитектура, в которой переплетены традиции современного итальянского дизайна и российского культурного кода, органично дополняющие друг друга.Выразительность фасадам придает облицовка натуральным камнем с элементами позолоты, индивидуально подобранная под каждый квартал. Природная палитра красок и текстур взаимодействуют между собой, оживляют облик зданий и гармонируют с окружающим пейзажем. Натуральные и искусственные технологичные материалы фасадов выбираются с учетом особенностей климата и обладают высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям.К услугам резидентов кварталов у речного парка не только уютные и просторные лобби, но и продуманная клубная инфраструктура. Это собственная фитнес-студия, детские игровые комнаты и помещения для колясок и велосипедов. Для работы есть оборудованная зона коворкинга, в которой можно проводить переговоры и встречи, а для решения бытовых вопросов есть консьерж-служба, работающая круглосуточно.В квартирах установлены большие окна в пол с тройным остеклением. Жители смогут наслаждаться невероятными закатами и видом на Москву-реку, встречать рассветы на уютных террасах.Вдоль домов тянется прибрежный парк, в котором есть места для спокойного отдыха и дорожки для прогулок. Обилие многолетних и сезонных цветов в закрытых дворах без машин создает приятную умиротворяющую атмосферу.О "СберСити""СберСити" в Рублево-Архангельском – это новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зеленого проектирования. "СберСити" – это новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестирование зеленых технологий, системы умный дом, а в дальнейшем — внедрение искусственного интеллекта в ЖКХ и управление домом. В центре внимания мегапроекта – создание комфортной среды на основе интересов, потребностей и эмоций жителей.Заселение жителей первых корпусов планируется в первой половине 2024 года. Жители нового района получат новое качество и образ жизни.Общая площадь проекта "СберСити" составляет 461 гектар, жилых строений – свыше 2,5 миллионов квадратных метров и 815 тысяч квадратных метров многофункционального офисного пространства. Будет построено 8 школ, 16 детских садов и 2 поликлиники.В "СберСити" будут проживать более 65 тысяч жителей, а работать – свыше 70 тысяч человек. Развитием территории — от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства всей инфраструктуры: инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства — занимается Акционерное общество "Специализированный застройщик "Рублево-Архангельское" (входит в Сбер). Актуальные новости кварталов В19, В20 и В21 "СберСити" в телеграм-канале.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.Акционерное общество "Специализированный застройщик "Рублево-Архангельское", ОГРН 1085024000698, город Москва, улица Поклонная дом 3,этаж 3 помещение 1.Реклама, Акционерное общество "Специализированный застройщик "Рублево-Архангельское", erid: 4CQwVszH9pWwoqro4PD

https://realty.ria.ru/20240322/sbersiti-1934685364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сбер, москва, россия, жилье