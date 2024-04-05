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СМИ узнали об обсуждении в НАТО варианта вступления Украины в альянс - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1938050543.html
СМИ узнали об обсуждении в НАТО варианта вступления Украины в альянс
СМИ узнали об обсуждении в НАТО варианта вступления Украины в альянс - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ узнали об обсуждении в НАТО варианта вступления Украины в альянс
Внутри НАТО неофициально обсуждается возможность территориальных уступок со стороны Киева в обмен на ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:28
2024-04-05T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
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в мире
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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Внутри НАТО неофициально обсуждается возможность территориальных уступок со стороны Киева в обмен на ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, сообщила газета la Repubblica со ссылкой на свои источники. Вариант "территорий в обмен на безопасность" заключается в том, чтобы оставить России занятые ей регионы с гарантией немедленного вступления Украины в НАТО. "Речь не идет о гипотезе, официально обсуждавшейся на последнем саммите НАТО в Брюсселе, но, безусловно, вероятности, которая циркулирует во всех неформальных разговорах. Даже в последние несколько дней", — пишет газета. Подобный "обмен", отмечает la Repubblica, рассматривается "многими экспертами" в качестве одного из путей завершения конфликта на Украине. При этом на политической уровне подобная вероятность не рассматривается, подчеркивает издание. Другой довод вокруг этой теории учитывает возможность возвращения в Белый дом Дональда Трампа, что вызывает беспокойство как у европейской верхушки, так и в самой американской администрации. Кандидат в президенты США заверял, что намерен "в мгновенье ока" положить конец украинскому кризису. При этом его возможная победа также становится поводом для обсуждения наращивания военной помощи Киеву, так как решение с уступками предполагает, что Киев "до начала следующего года" увеличит территорию под своим контролем. Вариант с уступкой регионов Москве повлечет "укрепление границ", чем будет похож на исторический пример Западной Германии, которая вступила в НАТО в 1955 году, пишет la Repubblica.
https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html
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в мире, киев, украина, россия, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО, В мире
СМИ узнали об обсуждении в НАТО варианта вступления Украины в альянс

La Repubblica: НАТО обсуждает отказ Украины от территорий в обмен на вступление

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Внутри НАТО неофициально обсуждается возможность территориальных уступок со стороны Киева в обмен на ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, сообщила газета la Repubblica со ссылкой на свои источники.
Вариант "территорий в обмен на безопасность" заключается в том, чтобы оставить России занятые ей регионы с гарантией немедленного вступления Украины в НАТО.
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"Речь не идет о гипотезе, официально обсуждавшейся на последнем саммите НАТО в Брюсселе, но, безусловно, вероятности, которая циркулирует во всех неформальных разговорах. Даже в последние несколько дней", — пишет газета.
Подобный "обмен", отмечает la Repubblica, рассматривается "многими экспертами" в качестве одного из путей завершения конфликта на Украине. При этом на политической уровне подобная вероятность не рассматривается, подчеркивает издание. Другой довод вокруг этой теории учитывает возможность возвращения в Белый дом Дональда Трампа, что вызывает беспокойство как у европейской верхушки, так и в самой американской администрации. Кандидат в президенты США заверял, что намерен "в мгновенье ока" положить конец украинскому кризису. При этом его возможная победа также становится поводом для обсуждения наращивания военной помощи Киеву, так как решение с уступками предполагает, что Киев "до начала следующего года" увеличит территорию под своим контролем.
Вариант с уступкой регионов Москве повлечет "укрепление границ", чем будет похож на исторический пример Западной Германии, которая вступила в НАТО в 1955 году, пишет la Repubblica.
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