https://ria.ru/20240405/nato-1938050543.html

СМИ узнали об обсуждении в НАТО варианта вступления Украины в альянс

СМИ узнали об обсуждении в НАТО варианта вступления Украины в альянс - РИА Новости, 05.04.2024

СМИ узнали об обсуждении в НАТО варианта вступления Украины в альянс

Внутри НАТО неофициально обсуждается возможность территориальных уступок со стороны Киева в обмен на ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:28

2024-04-05T14:28

2024-04-05T14:28

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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Внутри НАТО неофициально обсуждается возможность территориальных уступок со стороны Киева в обмен на ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, сообщила газета la Repubblica со ссылкой на свои источники. Вариант "территорий в обмен на безопасность" заключается в том, чтобы оставить России занятые ей регионы с гарантией немедленного вступления Украины в НАТО. "Речь не идет о гипотезе, официально обсуждавшейся на последнем саммите НАТО в Брюсселе, но, безусловно, вероятности, которая циркулирует во всех неформальных разговорах. Даже в последние несколько дней", — пишет газета. Подобный "обмен", отмечает la Repubblica, рассматривается "многими экспертами" в качестве одного из путей завершения конфликта на Украине. При этом на политической уровне подобная вероятность не рассматривается, подчеркивает издание. Другой довод вокруг этой теории учитывает возможность возвращения в Белый дом Дональда Трампа, что вызывает беспокойство как у европейской верхушки, так и в самой американской администрации. Кандидат в президенты США заверял, что намерен "в мгновенье ока" положить конец украинскому кризису. При этом его возможная победа также становится поводом для обсуждения наращивания военной помощи Киеву, так как решение с уступками предполагает, что Киев "до начала следующего года" увеличит территорию под своим контролем. Вариант с уступкой регионов Москве повлечет "укрепление границ", чем будет похож на исторический пример Западной Германии, которая вступила в НАТО в 1955 году, пишет la Repubblica.

https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, россия, дональд трамп, нато