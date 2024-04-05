СМИ узнали об обсуждении в НАТО варианта вступления Украины в альянс
La Repubblica: НАТО обсуждает отказ Украины от территорий в обмен на вступление
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
РИМ, 5 апр — РИА Новости. Внутри НАТО неофициально обсуждается возможность территориальных уступок со стороны Киева в обмен на ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, сообщила газета la Repubblica со ссылкой на свои источники.
Вариант "территорий в обмен на безопасность" заключается в том, чтобы оставить России занятые ей регионы с гарантией немедленного вступления Украины в НАТО.
"Речь не идет о гипотезе, официально обсуждавшейся на последнем саммите НАТО в Брюсселе, но, безусловно, вероятности, которая циркулирует во всех неформальных разговорах. Даже в последние несколько дней", — пишет газета.
Подобный "обмен", отмечает la Repubblica, рассматривается "многими экспертами" в качестве одного из путей завершения конфликта на Украине. При этом на политической уровне подобная вероятность не рассматривается, подчеркивает издание. Другой довод вокруг этой теории учитывает возможность возвращения в Белый дом Дональда Трампа, что вызывает беспокойство как у европейской верхушки, так и в самой американской администрации. Кандидат в президенты США заверял, что намерен "в мгновенье ока" положить конец украинскому кризису. При этом его возможная победа также становится поводом для обсуждения наращивания военной помощи Киеву, так как решение с уступками предполагает, что Киев "до начала следующего года" увеличит территорию под своим контролем.
Вариант с уступкой регионов Москве повлечет "укрепление границ", чем будет похож на исторический пример Западной Германии, которая вступила в НАТО в 1955 году, пишет la Repubblica.