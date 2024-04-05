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Лондон призвал НАТО увеличить расходы на ВПК из-за возможной победы Трампа - РИА Новости, 05.04.2024
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13:33 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1938034779.html
Лондон призвал НАТО увеличить расходы на ВПК из-за возможной победы Трампа
Лондон призвал НАТО увеличить расходы на ВПК из-за возможной победы Трампа - РИА Новости, 05.04.2024
Лондон призвал НАТО увеличить расходы на ВПК из-за возможной победы Трампа
Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон в интервью газете Daily Mail заявил, что увеличение оборонных расходов стран НАТО позволит... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:33
2024-04-05T13:33
в мире
сша
дональд трамп
дэвид кэмерон
великобритания
нато
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон в интервью газете Daily Mail заявил, что увеличение оборонных расходов стран НАТО позволит защитить альянс от рисков, связанных с возможным избранием в США Дональда Трампа. "Увеличение расходов на оборону и приведение НАТО в "максимально сильную форму" также поможет оградить альянс от потенциального воздействия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре", – пишет издание со ссылкой на слова Кэмерона. По мнению главы МИД, кто бы ни стал президентом в США, он захочет инвестировать в "успех" североатлантического альянса, увидев его силу и превышающие 2% ВВП оборонные расходы стран-членов. Кэмерон также связал с выборами президента США поддержку Украины, заявив, что если к концу года РФ понесет существенные потери, не приобретя значительных территорий, то "новый или переизбранный президент увидит, что Украина - это вопрос, в который стоит инвестировать". Министр напомнил о рекордном со времен холодной войны увеличении Великобританией военных расходов в рамках оборонного бюджета на период с 2020 по 2025 год на 24 миллиарда фунтов стерлингов. При этом он добавляет, что в правительстве признают необходимость тратить больше на оборону. Руководитель дипведомства также отказался называть дату, когда оборонные расходы страны достигнут уровня 2,5% ВВП. Кроме того, Кэмерон выразил обеспокоенность в связи с усталостью из-за украинского конфликта, добавив, что на следующей неделе прибудет с визитом в США, где попытается убедить Конгресс разблокировать выделенные Киеву 60 миллиардов долларов помощи. Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входят порядка 50 стран, в том числе не являющихся членами альянса. В настоящее время контактная группа (формат "Рамштайн") функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
https://ria.ru/20240405/tramp-1937936700.html
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в мире, сша, дональд трамп, дэвид кэмерон, великобритания, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Дэвид Кэмерон, Великобритания, НАТО
Лондон призвал НАТО увеличить расходы на ВПК из-за возможной победы Трампа

Кэмерон: увеличение расходов на ВПК защитит НАТО от рисков из-за победы Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон в интервью газете Daily Mail заявил, что увеличение оборонных расходов стран НАТО позволит защитить альянс от рисков, связанных с возможным избранием в США Дональда Трампа.
"Увеличение расходов на оборону и приведение НАТО в "максимально сильную форму" также поможет оградить альянс от потенциального воздействия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре", – пишет издание со ссылкой на слова Кэмерона. По мнению главы МИД, кто бы ни стал президентом в США, он захочет инвестировать в "успех" североатлантического альянса, увидев его силу и превышающие 2% ВВП оборонные расходы стран-членов.
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Кэмерон также связал с выборами президента США поддержку Украины, заявив, что если к концу года РФ понесет существенные потери, не приобретя значительных территорий, то "новый или переизбранный президент увидит, что Украина - это вопрос, в который стоит инвестировать".
Министр напомнил о рекордном со времен холодной войны увеличении Великобританией военных расходов в рамках оборонного бюджета на период с 2020 по 2025 год на 24 миллиарда фунтов стерлингов. При этом он добавляет, что в правительстве признают необходимость тратить больше на оборону. Руководитель дипведомства также отказался называть дату, когда оборонные расходы страны достигнут уровня 2,5% ВВП.
Кроме того, Кэмерон выразил обеспокоенность в связи с усталостью из-за украинского конфликта, добавив, что на следующей неделе прибудет с визитом в США, где попытается убедить Конгресс разблокировать выделенные Киеву 60 миллиардов долларов помощи.
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Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входят порядка 50 стран, в том числе не являющихся членами альянса. В настоящее время контактная группа (формат "Рамштайн") функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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