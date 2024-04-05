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Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1938022176.html
Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину
Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину - РИА Новости, 05.04.2024
Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал создание миссии НАТО легализацией... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:55
2024-04-05T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал создание миссии НАТО легализацией подготовки военных альянса для отправки на Украину. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, о том, что больше украинских войск будет обучаться в Польше. "Идет легализация подготовки официального оккупационного корпуса из военных НАТО для отправки на Украину. Но в случае с Польшей я хотел бы напомнить, что всегда, когда польские оккупанты шли на Восток, это заканчивалось разделом их государства. Стоит ли полякам повторять историю?" - сказал Рогов РИА Новости. При этом он призвал польские власти одуматься и остановиться, пока не поздно. "Но думаю, что вряд ли они это сделают, уж слишком большое у них желание отхватить кусок украинской территории", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937935273.html
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в мире, владимир рогов, нато, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, НАТО, Украина, Россия
Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

Рогов назвал миссию НАТО легализацией подготовки войск для отправки на Украину

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал создание миссии НАТО легализацией подготовки военных альянса для отправки на Украину.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, о том, что больше украинских войск будет обучаться в Польше.
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"Идет легализация подготовки официального оккупационного корпуса из военных НАТО для отправки на Украину. Но в случае с Польшей я хотел бы напомнить, что всегда, когда польские оккупанты шли на Восток, это заканчивалось разделом их государства. Стоит ли полякам повторять историю?" - сказал Рогов РИА Новости.
При этом он призвал польские власти одуматься и остановиться, пока не поздно.
"Но думаю, что вряд ли они это сделают, уж слишком большое у них желание отхватить кусок украинской территории", - добавил Рогов.
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