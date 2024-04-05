https://ria.ru/20240405/nato-1938022176.html
Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину
Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину - РИА Новости, 05.04.2024
Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал создание миссии НАТО легализацией... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:55
2024-04-05T12:55
2024-04-05T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал создание миссии НАТО легализацией подготовки военных альянса для отправки на Украину. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, о том, что больше украинских войск будет обучаться в Польше. "Идет легализация подготовки официального оккупационного корпуса из военных НАТО для отправки на Украину. Но в случае с Польшей я хотел бы напомнить, что всегда, когда польские оккупанты шли на Восток, это заканчивалось разделом их государства. Стоит ли полякам повторять историю?" - сказал Рогов РИА Новости. При этом он призвал польские власти одуматься и остановиться, пока не поздно. "Но думаю, что вряд ли они это сделают, уж слишком большое у них желание отхватить кусок украинской территории", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, НАТО, Украина, Россия
Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину
Рогов назвал миссию НАТО легализацией подготовки войск для отправки на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал создание миссии НАТО легализацией подготовки военных альянса для отправки на Украину.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, о том, что больше украинских войск будет обучаться в Польше.
"Идет легализация подготовки официального оккупационного корпуса из военных НАТО для отправки на Украину. Но в случае с Польшей я хотел бы напомнить, что всегда, когда польские оккупанты шли на Восток, это заканчивалось разделом их государства. Стоит ли полякам повторять историю?" - сказал Рогов РИА Новости.
При этом он призвал польские власти одуматься и остановиться, пока не поздно.
"Но думаю, что вряд ли они это сделают, уж слишком большое у них желание отхватить кусок украинской территории", - добавил Рогов.