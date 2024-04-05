https://ria.ru/20240405/nato-1938022176.html

Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину - РИА Новости, 05.04.2024

Рогов назвал миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал создание миссии НАТО легализацией... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:55

2024-04-05T12:55

2024-04-05T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал создание миссии НАТО легализацией подготовки военных альянса для отправки на Украину. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, о том, что больше украинских войск будет обучаться в Польше. "Идет легализация подготовки официального оккупационного корпуса из военных НАТО для отправки на Украину. Но в случае с Польшей я хотел бы напомнить, что всегда, когда польские оккупанты шли на Восток, это заканчивалось разделом их государства. Стоит ли полякам повторять историю?" - сказал Рогов РИА Новости. При этом он призвал польские власти одуматься и остановиться, пока не поздно. "Но думаю, что вряд ли они это сделают, уж слишком большое у них желание отхватить кусок украинской территории", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937935273.html

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в мире, владимир рогов, нато, украина, россия