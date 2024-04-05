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Экс-замгенсека НАТО предостерег НАТО от отправки военных на Украину - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:09 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1937958334.html
Экс-замгенсека НАТО предостерег НАТО от отправки военных на Украину
Экс-замгенсека НАТО предостерег НАТО от отправки военных на Украину - РИА Новости, 05.04.2024
Экс-замгенсека НАТО предостерег НАТО от отправки военных на Украину
Бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо в интервью британской газете предостерег членов альянса от отправки военных на Украину, поскольку, по... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:09
2024-04-05T09:09
в мире
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо в интервью британской газете предостерег членов альянса от отправки военных на Украину, поскольку, по его мнению, это изменит ход конфликта и "есть опасность" новой мировой войны. "Если НАТО отправит войска на Украину, это изменит ход войны. И в этом нет необходимости... Если вы отправите войска НАТО на Украину, вы только подтолкнете русских нарастить военные действия... И всегда существует опасность новой мировой войны. Я не думаю, что она произойдет, но кто знает", - заявил Минуто-Риццо в интервью британской газете Sun. Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd заявил, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных, в противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". По его словам, Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506302.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, нато, sun, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, НАТО, Sun, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Экс-замгенсека НАТО предостерег НАТО от отправки военных на Украину

Экс-замгенсека НАТО: есть опасность мировой войны при отправке сил на Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо в интервью британской газете предостерег членов альянса от отправки военных на Украину, поскольку, по его мнению, это изменит ход конфликта и "есть опасность" новой мировой войны.
«
"Если НАТО отправит войска на Украину, это изменит ход войны. И в этом нет необходимости... Если вы отправите войска НАТО на Украину, вы только подтолкнете русских нарастить военные действия... И всегда существует опасность новой мировой войны. Я не думаю, что она произойдет, но кто знает", - заявил Минуто-Риццо в интервью британской газете Sun.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с французскими военными
WSJ: Макрон не будет обращаться к США при ударе по ВС Франции на Украине
3 апреля, 09:59
Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd заявил, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных, в противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". По его словам, Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
СМИ: Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину
9 марта, 22:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронНАТОSunЕвросоюз
 
 
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