Экс-замгенсека заявил об отсутствии необходимости иметь Украину в НАТО
Экс-замгенсека Минуто-Риццо: никакой необходимости иметь Украину в НАТО нет
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Идея вступления Украины в НАТО нецелесообразна, заявил бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо в интервью Sun.
"Я не уверен, что расширение НАТО за счет Украины — лучший ответ. <...> Нет вообще никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО. Я не уверен, что она поддержит силу альянса — а также потому, что это противоречиво", — сказал собеседник газеты.
Бывший замгенсека альянса отметил, что Киев будет лучше защищен, не будучи членом блока. По его мнению, вхождение Украины в НАТО будет иметь "опасные" последствия.
"Если Украина станет членом НАТО, то сразу же изменится характер войны — это будет война России против стран НАТО. <...> Так что это будет что-то новое, иное и опасное", — пояснил Минуто-Риццо.
Собеседник газеты добавил, что Запад должен защитить Украину по максимуму, но в то же время избегать агрессии в отношении России.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.