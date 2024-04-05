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Экс-замгенсека заявил об отсутствии необходимости иметь Украину в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
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08:58 05.04.2024 (обновлено: 09:35 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/nato-1937956085.html
Экс-замгенсека заявил об отсутствии необходимости иметь Украину в НАТО
Экс-замгенсека заявил об отсутствии необходимости иметь Украину в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
Экс-замгенсека заявил об отсутствии необходимости иметь Украину в НАТО
Идея вступления Украины в НАТО нецелесообразна, заявил бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо в интервью Sun. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:58
2024-04-05T09:35
украина
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нато
в мире
владимир зеленский
роб бауэр
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Идея вступления Украины в НАТО нецелесообразна, заявил бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо в интервью Sun. "Я не уверен, что расширение НАТО за счет Украины — лучший ответ. &lt;...&gt; Нет вообще никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО. Я не уверен, что она поддержит силу альянса — а также потому, что это противоречиво", — сказал собеседник газеты.Бывший замгенсека альянса отметил, что Киев будет лучше защищен, не будучи членом блока. По его мнению, вхождение Украины в НАТО будет иметь "опасные" последствия."Если Украина станет членом НАТО, то сразу же изменится характер войны — это будет война России против стран НАТО. &lt;...&gt; Так что это будет что-то новое, иное и опасное", — пояснил Минуто-Риццо.Собеседник газеты добавил, что Запад должен защитить Украину по максимуму, но в то же время избегать агрессии в отношении России. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20240405/nato-1937956696.html
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украина, россия, нато, в мире, владимир зеленский, роб бауэр, йенс столтенберг, киев
Украина, Россия, НАТО, В мире, Владимир Зеленский, Роб Бауэр, Йенс Столтенберг, Киев
Экс-замгенсека заявил об отсутствии необходимости иметь Украину в НАТО

Экс-замгенсека Минуто-Риццо: никакой необходимости иметь Украину в НАТО нет

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Идея вступления Украины в НАТО нецелесообразна, заявил бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо в интервью Sun.
"Я не уверен, что расширение НАТО за счет Украины — лучший ответ. <...> Нет вообще никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО. Я не уверен, что она поддержит силу альянса — а также потому, что это противоречиво", — сказал собеседник газеты.
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Бывший замгенсека альянса отметил, что Киев будет лучше защищен, не будучи членом блока. По его мнению, вхождение Украины в НАТО будет иметь "опасные" последствия.
"Если Украина станет членом НАТО, то сразу же изменится характер войны — это будет война России против стран НАТО. <...> Так что это будет что-то новое, иное и опасное", — пояснил Минуто-Риццо.
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Собеседник газеты добавил, что Запад должен защитить Украину по максимуму, но в то же время избегать агрессии в отношении России.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.
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