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Житель Москвы не согласился с обвинением после порчи ящика для бюллетеней - РИА Новости, 05.04.2024
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15:46 05.04.2024 (обновлено: 16:55 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/narushitel-1938074107.html
Житель Москвы не согласился с обвинением после порчи ящика для бюллетеней
Житель Москвы не согласился с обвинением после порчи ящика для бюллетеней - РИА Новости, 05.04.2024
Житель Москвы не согласился с обвинением после порчи ящика для бюллетеней
Москвич Владимир Денисов, который по указанию мошенников вылил зеленку на стационарный ящик для голосования на одном из избирательных участков в столице, не... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:46
2024-04-05T16:55
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москвич Владимир Денисов, который по указанию мошенников вылил зеленку на стационарный ящик для голосования на одном из избирательных участков в столице, не согласился с предъявленным обвинением, сообщил РИА Новости его адвокат Рустам Джелилов. "Денисов не согласился с предъявленным обвинением. У него не было корыстных побуждений. Он объективно полагал, что участвует в проведении какой-то операции, а по обвинению ему вменяют корыстный мотив… Владимир Николаевич признает хронологию событий, не признает наличие сговора с неустановленными лицами", - рассказал адвокат. Денисову вменяется воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Данная часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Как стало известно в Чертановском суде Москвы, Денисову 76 лет, он пенсионер и ранее не был судим. Адвокат Джелилов рассказал РИА Новости, что его подзащитный стал жертвой мошенников и по их указанию вылил зеленку на стационарный ящик для голосования, и при этом в материалах дела "нет ни одного упоминания об испорченных бюллетенях", уточнил защитник. "Владимир Николаевич никогда не сталкивался с полицейскими и судами. Он пенсионер, работал более 50 лет на производстве. Мошенники воспользовались его доверчивостью", - сказал защитник. Джелилов добавил, что, согласно материалам дела, Денисов признает вину, однако адвокат уверяет, что это не соответствует действительности. Защитник пояснил, что не участвовал на стадии предварительного следствия и вступил в дело на стадии суда. "Я зачитал ему (Денисову) его показания, для него это было открытием! Он сказал, что ничего ему (следователи) читать не давали и он сказал, что подписал документы там, где ему указали", - пояснил адвокат. По словам Джелилова, Денисов был уверен, что он участвует в проведении спецоперации по указаниям неких сотрудников ФСБ и ФНС, которые "попросили его проявить гражданскую позицию и принять участие в так называемой спецоперации". Сегодня по ходатайству гособвинителя судья закрыла судебное заседание по причине того, что в заседании будут изучены медицинские документы, что составляет врачебную тайну. Адвокат был против удовлетворения ходатайства и заявил, что его подзащитный не считает имеющиеся данные врачебной тайной. Судья удовлетворила требование обвинения и попросила журналистов и слушателей покинуть зал заседаний. Под домашний арест Денисова отправили 16 марта, за короткий период следствие завершило всю работу по делу. Предварительное слушание состоялось 26 марта. Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
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происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Житель Москвы не согласился с обвинением после порчи ящика для бюллетеней

Мужчина, заливший зеленкой ящик на участке в Москве, не согласился с обвинением

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москвич Владимир Денисов, который по указанию мошенников вылил зеленку на стационарный ящик для голосования на одном из избирательных участков в столице, не согласился с предъявленным обвинением, сообщил РИА Новости его адвокат Рустам Джелилов.
"Денисов не согласился с предъявленным обвинением. У него не было корыстных побуждений. Он объективно полагал, что участвует в проведении какой-то операции, а по обвинению ему вменяют корыстный мотив… Владимир Николаевич признает хронологию событий, не признает наличие сговора с неустановленными лицами", - рассказал адвокат.
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Денисову вменяется воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Данная часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Как стало известно в Чертановском суде Москвы, Денисову 76 лет, он пенсионер и ранее не был судим.
Адвокат Джелилов рассказал РИА Новости, что его подзащитный стал жертвой мошенников и по их указанию вылил зеленку на стационарный ящик для голосования, и при этом в материалах дела "нет ни одного упоминания об испорченных бюллетенях", уточнил защитник.
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"Владимир Николаевич никогда не сталкивался с полицейскими и судами. Он пенсионер, работал более 50 лет на производстве. Мошенники воспользовались его доверчивостью", - сказал защитник.
Джелилов добавил, что, согласно материалам дела, Денисов признает вину, однако адвокат уверяет, что это не соответствует действительности. Защитник пояснил, что не участвовал на стадии предварительного следствия и вступил в дело на стадии суда.
"Я зачитал ему (Денисову) его показания, для него это было открытием! Он сказал, что ничего ему (следователи) читать не давали и он сказал, что подписал документы там, где ему указали", - пояснил адвокат.
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По словам Джелилова, Денисов был уверен, что он участвует в проведении спецоперации по указаниям неких сотрудников ФСБ и ФНС, которые "попросили его проявить гражданскую позицию и принять участие в так называемой спецоперации".
Сегодня по ходатайству гособвинителя судья закрыла судебное заседание по причине того, что в заседании будут изучены медицинские документы, что составляет врачебную тайну. Адвокат был против удовлетворения ходатайства и заявил, что его подзащитный не считает имеющиеся данные врачебной тайной. Судья удовлетворила требование обвинения и попросила журналистов и слушателей покинуть зал заседаний.
Под домашний арест Денисова отправили 16 марта, за короткий период следствие завершило всю работу по делу. Предварительное слушание состоялось 26 марта.
Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
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