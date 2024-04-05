https://ria.ru/20240405/narkotiki-1938063247.html
СМИ: в Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
СМИ: в Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ: в Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
Полиция Киева расследует факт отравления троих детей гуманитарным шоколадом, в котором обнаружили наркотические вещества, один ребенок попал в реанимацию,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:04
2024-04-05T15:04
2024-04-05T15:04
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция Киева расследует факт отравления троих детей гуманитарным шоколадом, в котором обнаружили наркотические вещества, один ребенок попал в реанимацию, сообщило в пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на киевскую больницу. "В Киеве трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом. В сладостях обнаружили наркотические вещества. В одном случае шоколад содержал каннабис, во втором - псилоцибицин. За дело взялась полиция", - приводит сообщение киевской городской детской клинической больницы агентство. Отмечается, что данные обо всех трех случаях отравления детей наркотическими веществами передали в полицию. Как сообщили врачи, двое детей из одной семьи поступили в больницу 23 марта с признаками интоксикации наркотическими веществами, которые содержались в сладостях. Оба были с проявлениями нарушения сознания, недомогания, рвоты. Младшего ребенка, как передает издание, направили в реанимацию. Врачи утверждают, что накануне оба ребенка "употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки", пишет издание. Третий ребенок поступил 26 марта с отравлением псилоцибицином, врачи фиксировали у него психомоторное возбуждение с галлюцинациями и рвотой. Сообщается, что ребенок съел шоколад, подаренный его отцу, в котором был псилоцибицин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, киев, украина
СМИ: в Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
РБК-Украина: в Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция Киева расследует факт отравления троих детей гуманитарным шоколадом, в котором обнаружили наркотические вещества, один ребенок попал в реанимацию, сообщило в пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на киевскую больницу.
"В Киеве трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом. В сладостях обнаружили наркотические вещества. В одном случае шоколад содержал каннабис, во втором - псилоцибицин. За дело взялась полиция", - приводит сообщение киевской городской детской клинической больницы агентство. Отмечается, что данные обо всех трех случаях отравления детей наркотическими веществами передали в полицию.
Как сообщили врачи, двое детей из одной семьи поступили в больницу 23 марта с признаками интоксикации наркотическими веществами, которые содержались в сладостях. Оба были с проявлениями нарушения сознания, недомогания, рвоты. Младшего ребенка, как передает издание, направили в реанимацию. Врачи утверждают, что накануне оба ребенка "употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки", пишет издание. Третий ребенок поступил 26 марта с отравлением псилоцибицином, врачи фиксировали у него психомоторное возбуждение с галлюцинациями и рвотой. Сообщается, что ребенок съел шоколад, подаренный его отцу, в котором был псилоцибицин.