https://ria.ru/20240405/napadenie-1938134926.html

Соседка напавшего на Чибиса мужчины заявила, что не видела его в подъезде

Соседка напавшего на Чибиса мужчины заявила, что не видела его в подъезде - РИА Новости, 05.04.2024

Соседка напавшего на Чибиса мужчины заявила, что не видела его в подъезде

Жительница города Апатиты Надежда, которая живет в одном подъезде с мужчиной, напавшим накануне на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рассказала РИА... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:54

2024-04-05T19:54

2024-04-05T19:54

происшествия

мурманская область

апатиты

андрей чибис

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 5 апр – РИА Новости. Жительница города Апатиты Надежда, которая живет в одном подъезде с мужчиной, напавшим накануне на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рассказала РИА Новости, что никогда не видела того в подъезде, но несколько раз встречала его маму. Дом на улице Дзержинского, где прописан фигурант уголовного дела о нападении на губернатора, - типовая пятиэтажная "хрущевка", в угловом подъезде всего 16 квартир. Пенсионерка рассказала РИА Новости, что живет в этом доме уже 14 лет. О том, что в ее подъезде, по всей видимости, проживал и напавший на главу региона, узнала уже в пятницу, когда к ней стали приходить журналисты. "Этого молодого человека я никогда не видела. Молодой парень - зачем он мне нужен? Квартира - на втором этаже, однокомнатная. Но я видела, что к этому парню приходила мама, она активная, делала ремонт, разбиралась, когда у нас тут были коммунальные проблемы", - рассказала женщина. Она также сообщила, что в пятницу к ней приходили полицейские, но дверь она не открыла, зато общалась с местными журналистами, которые показали ей фотографию фигуранта дела. "Я бы запомнила такого симпатичного - прямо как актер из фильма. Здесь мало людей живет. Мне кажется, он тут и не жил, люди в "однушках" постоянно меняются", - сказала пенсионерка. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html

мурманская область

апатиты

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происшествия, мурманская область, апатиты, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса