https://ria.ru/20240405/napadenie-1938134926.html
Соседка напавшего на Чибиса мужчины заявила, что не видела его в подъезде
Соседка напавшего на Чибиса мужчины заявила, что не видела его в подъезде - РИА Новости, 05.04.2024
Соседка напавшего на Чибиса мужчины заявила, что не видела его в подъезде
Жительница города Апатиты Надежда, которая живет в одном подъезде с мужчиной, напавшим накануне на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рассказала РИА... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:54
2024-04-05T19:54
2024-04-05T19:54
происшествия
мурманская область
апатиты
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937969135_4:0:1400:785_1920x0_80_0_0_446293dca279ad44b18f6bac6a140bc3.jpg
АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 5 апр – РИА Новости. Жительница города Апатиты Надежда, которая живет в одном подъезде с мужчиной, напавшим накануне на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рассказала РИА Новости, что никогда не видела того в подъезде, но несколько раз встречала его маму. Дом на улице Дзержинского, где прописан фигурант уголовного дела о нападении на губернатора, - типовая пятиэтажная "хрущевка", в угловом подъезде всего 16 квартир. Пенсионерка рассказала РИА Новости, что живет в этом доме уже 14 лет. О том, что в ее подъезде, по всей видимости, проживал и напавший на главу региона, узнала уже в пятницу, когда к ней стали приходить журналисты. "Этого молодого человека я никогда не видела. Молодой парень - зачем он мне нужен? Квартира - на втором этаже, однокомнатная. Но я видела, что к этому парню приходила мама, она активная, делала ремонт, разбиралась, когда у нас тут были коммунальные проблемы", - рассказала женщина. Она также сообщила, что в пятницу к ней приходили полицейские, но дверь она не открыла, зато общалась с местными журналистами, которые показали ей фотографию фигуранта дела. "Я бы запомнила такого симпатичного - прямо как актер из фильма. Здесь мало людей живет. Мне кажется, он тут и не жил, люди в "однушках" постоянно меняются", - сказала пенсионерка. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html
мурманская область
апатиты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937969135_190:0:1237:785_1920x0_80_0_0_d9901239fab9a4e28df64137015db4fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, апатиты, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Апатиты, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Соседка напавшего на Чибиса мужчины заявила, что не видела его в подъезде
Соседка напавшего на Чибиса мужчины заявила, что не знает его, но встречала маму
АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 5 апр – РИА Новости. Жительница города Апатиты Надежда, которая живет в одном подъезде с мужчиной, напавшим накануне на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рассказала РИА Новости, что никогда не видела того в подъезде, но несколько раз встречала его маму.
Дом на улице Дзержинского, где прописан фигурант уголовного дела о нападении на губернатора, - типовая пятиэтажная "хрущевка", в угловом подъезде всего 16 квартир. Пенсионерка рассказала РИА Новости, что живет в этом доме уже 14 лет. О том, что в ее подъезде, по всей видимости, проживал и напавший на главу региона, узнала уже в пятницу, когда к ней стали приходить журналисты.
"Этого молодого человека я никогда не видела. Молодой парень - зачем он мне нужен? Квартира - на втором этаже, однокомнатная. Но я видела, что к этому парню приходила мама, она активная, делала ремонт, разбиралась, когда у нас тут были коммунальные проблемы", - рассказала женщина.
Она также сообщила, что в пятницу к ней приходили полицейские, но дверь она не открыла, зато общалась с местными журналистами, которые показали ей фотографию фигуранта дела. "Я бы запомнила такого симпатичного - прямо как актер из фильма. Здесь мало людей живет. Мне кажется, он тут и не жил, люди в "однушках" постоянно меняются", - сказала пенсионерка.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области
Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты
, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии
. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК
задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.