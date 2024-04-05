https://ria.ru/20240405/napadenie-1938013713.html

В ООН назвали атаку Израиля на гуманитарных работников в Газе преступлением

В ООН назвали атаку Израиля на гуманитарных работников в Газе преступлением - РИА Новости, 05.04.2024

В ООН назвали атаку Израиля на гуманитарных работников в Газе преступлением

Нападения Израиля на гуманитарных работников и объекты, которые позволяют распределять гуманитарную помощь в Газе, являются военными преступлениями, заявил на... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:25

2024-04-05T12:25

2024-04-05T12:37

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_58c4ff7486e5a9cb7b5c339fa9d4c753.jpg

ЖЕНЕВА, 5 апр - РИА Новости. Нападения Израиля на гуманитарных работников и объекты, которые позволяют распределять гуманитарную помощь в Газе, являются военными преступлениями, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дженеми Лоуренс.Лоуренс напомнил об израильском ударе, в результате которого на этой неделе погибли семь гуманитарных работников организации World Central Kitchen, а также о гибели почти 200 гуманитарных работников и почти 180 сотрудников ООН с 7 октября."Нападение на людей или объекты, участвующие в оказании гуманитарной помощи, может быть приравнено к военному преступлению. Как неоднократно заявлял Верховный комиссар (Фолькер Тюрк - ред.), безнаказанности (в конфликте в Газе - ред.) должен быть положен конец", - сказал он.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации World Central Kitchen, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Также погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи. Среди погибших были граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.

https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240403/prizyv-1937709809.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, сектор газа