https://ria.ru/20240405/napadenie-1938007321.html

СК опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса

СК опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024

СК опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса

Следственный комитет России показал фотографию ножа, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, также опубликовано оперативное видео с места... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:04

2024-04-05T12:04

2024-04-05T12:04

происшествия

россия

мурманская область

апатиты

андрей чибис

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следственный комитет России показал фотографию ножа, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, также опубликовано оперативное видео с места нападения. На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив его из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. На опубликованных в Telegram-канале СК РФ кадрах показана улика №3 - небольшой нож с черной рукояткой и лезвием длиной около 10 сантиметров. Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, напавший на Чибиса мужчина ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html

россия

мурманская область

апатиты

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