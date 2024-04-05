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СК опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
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12:04 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/napadenie-1938007321.html
СК опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса
СК опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024
СК опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса
Следственный комитет России показал фотографию ножа, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, также опубликовано оперативное видео с места... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:04
2024-04-05T12:04
происшествия
россия
мурманская область
апатиты
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следственный комитет России показал фотографию ножа, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, также опубликовано оперативное видео с места нападения. На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив его из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. На опубликованных в Telegram-канале СК РФ кадрах показана улика №3 - небольшой нож с черной рукояткой и лезвием длиной около 10 сантиметров. Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, напавший на Чибиса мужчина ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html
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мурманская область
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происшествия, россия, мурманская область, апатиты, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Россия, Мурманская область, Апатиты, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
СК опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса

СК опубликовал видео с места нападения на губернатора Мурманской области Чибиса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следственный комитет России показал фотографию ножа, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, также опубликовано оперативное видео с места нападения.
На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив его из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе.
На опубликованных в Telegram-канале СК РФ кадрах показана улика №3 - небольшой нож с черной рукояткой и лезвием длиной около 10 сантиметров.
Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, напавший на Чибиса мужчина ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса
Вчера, 00:06
 
ПроисшествияРоссияМурманская областьАпатитыАндрей ЧибисФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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