https://ria.ru/20240405/napadenie-1937957609.html

Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде

Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде - РИА Новости, 05.04.2024

Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде

Росгвардеец-участник СВО, задержавший напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, будет представлен к награде, написал депутат Госдумы Александр... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:05

2024-04-05T09:05

2024-04-05T09:17

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

происшествия

александр хинштейн

апатиты

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Росгвардеец-участник СВО, задержавший напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, будет представлен к награде, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Росгвардеец, задержавший преступника, который напал на губернатора Андрея Чибиса, будет представлен к награде. По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия. В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора", - говорится в сообщении.По словам Хинштейна, сотрудник ОМОНа сначала отшвырнул подозреваемого от Чибиса, а затем применил оружие: после предупредительного выстрела в воздух ранил нападавшего в ногу. Депутат добавил, что росгвардейцу 41 год, он участник СВО и ветеран боевых действий.По данным СК, в Апатитах 42-летний местный житель, дождавшись, когда Чибис закончит прием граждан, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

https://ria.ru/20240405/chibis-1937951251.html

https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html

апатиты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, происшествия, александр хинштейн, апатиты