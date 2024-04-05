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Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде - РИА Новости, 05.04.2024
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09:05 05.04.2024 (обновлено: 09:17 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/napadenie-1937957609.html
Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде
Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде - РИА Новости, 05.04.2024
Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде
Росгвардеец-участник СВО, задержавший напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, будет представлен к награде, написал депутат Госдумы Александр... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:05
2024-04-05T09:17
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
происшествия
александр хинштейн
апатиты
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Росгвардеец-участник СВО, задержавший напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, будет представлен к награде, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Росгвардеец, задержавший преступника, который напал на губернатора Андрея Чибиса, будет представлен к награде. По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия. В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора", - говорится в сообщении.По словам Хинштейна, сотрудник ОМОНа сначала отшвырнул подозреваемого от Чибиса, а затем применил оружие: после предупредительного выстрела в воздух ранил нападавшего в ногу. Депутат добавил, что росгвардейцу 41 год, он участник СВО и ветеран боевых действий.По данным СК, в Апатитах 42-летний местный житель, дождавшись, когда Чибис закончит прием граждан, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).
https://ria.ru/20240405/chibis-1937951251.html
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андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, происшествия, александр хинштейн, апатиты
Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Происшествия, Александр Хинштейн, Апатиты
Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде

Хинштейн: росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Росгвардеец-участник СВО, задержавший напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, будет представлен к награде, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Росгвардеец, задержавший преступника, который напал на губернатора Андрея Чибиса, будет представлен к награде. По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия. В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора", - говорится в сообщении.
Губернатор Чибис о своем состоянии после операции
Чибис пришел в себя после операции
08:03
По словам Хинштейна, сотрудник ОМОНа сначала отшвырнул подозреваемого от Чибиса, а затем применил оружие: после предупредительного выстрела в воздух ранил нападавшего в ногу. Депутат добавил, что росгвардейцу 41 год, он участник СВО и ветеран боевых действий.
По данным СК, в Апатитах 42-летний местный житель, дождавшись, когда Чибис закончит прием граждан, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Биография Андрея Чибиса
08:52
 
Андрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаПроисшествияАлександр ХинштейнАпатиты
 
 
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