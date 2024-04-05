https://ria.ru/20240405/napadenie-1937929488.html

Напавшего на губернатора Чибиса задержал сотрудник Росгвардии

Напавшего на губернатора Чибиса задержал сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 05.04.2024

Напавшего на губернатора Чибиса задержал сотрудник Росгвардии

Губернатор Мурманской области был с охраной во время встречи с жителями Апатитов, после которой на него было совершено нападение, нападавшего задержал сотрудник РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T00:04

2024-04-05T00:04

2024-04-05T01:51

мурманская область

андрей чибис

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

апатиты

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области был с охраной во время встречи с жителями Апатитов, после которой на него было совершено нападение, нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. "Да. Сотрудник Росгвардии и задержал", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, была ли охрана у Чибиса во время встречи. Она не уточнила, был ли ранен сам нападавший, поскольку сразу после того, как губернатор получил ранение, они отправились в больницу. Ранее РИА Новости сообщили, что губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан.

https://ria.ru/20240404/napadenie-1937928633.html

мурманская область

апатиты

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мурманская область, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса