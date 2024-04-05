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Напавшего на губернатора Чибиса задержал сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 05.04.2024
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00:04 05.04.2024 (обновлено: 01:51 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/napadenie-1937929488.html
Напавшего на губернатора Чибиса задержал сотрудник Росгвардии
Напавшего на губернатора Чибиса задержал сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 05.04.2024
Напавшего на губернатора Чибиса задержал сотрудник Росгвардии
Губернатор Мурманской области был с охраной во время встречи с жителями Апатитов, после которой на него было совершено нападение, нападавшего задержал сотрудник РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:04
2024-04-05T01:51
мурманская область
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
апатиты
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области был с охраной во время встречи с жителями Апатитов, после которой на него было совершено нападение, нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. "Да. Сотрудник Росгвардии и задержал", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, была ли охрана у Чибиса во время встречи. Она не уточнила, был ли ранен сам нападавший, поскольку сразу после того, как губернатор получил ранение, они отправились в больницу. Ранее РИА Новости сообщили, что губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан.
https://ria.ru/20240404/napadenie-1937928633.html
мурманская область
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мурманская область, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Апатиты, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Напавшего на губернатора Чибиса задержал сотрудник Росгвардии

В Мурманской области сообщили, что напавшего на Чибиса задержал росгвардеец

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области был с охраной во время встречи с жителями Апатитов, после которой на него было совершено нападение, нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Да. Сотрудник Росгвардии и задержал", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, была ли охрана у Чибиса во время встречи. Она не уточнила, был ли ранен сам нападавший, поскольку сразу после того, как губернатор получил ранение, они отправились в больницу.
Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против всех россиян
Вчера, 23:54
Ранее РИА Новости сообщили, что губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан.
 
Мурманская областьАндрей ЧибисФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПроисшествияАпатитыНападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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