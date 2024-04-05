https://ria.ru/20240405/nagrazhdenie-1938100843.html

Гладков наградил лауреатов белгородской премии Н.И. Рыжкова "Созидание"

Гладков наградил лауреатов белгородской премии Н.И. Рыжкова "Созидание" - РИА Новости, 05.04.2024

Гладков наградил лауреатов белгородской премии Н.И. Рыжкова "Созидание"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил лауреатов премии советского и российского государственного деятеля Николая Рыжкова "Созидание" за... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:25

2024-04-05T17:25

2024-04-05T17:25

белгородская область

белгородская область

николай рыжков

вячеслав гладков

алексей жиров

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БЕЛГОРОД, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил лауреатов премии советского и российского государственного деятеля Николая Рыжкова "Созидание" за особые заслуги в реализации общественно значимых социальных проектов, существенно улучшающих качество жизни населения Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства области. Церемония прошла в Государственном военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле" впервые с тех пор, как не стало Николая Рыжкова. "Он был настоящим, верным другом Белгородчины более 30 лет и оставался им до последнего удара сердца. Благодаря его работе наш регион укрепил свой производственный потенциал, выстроил мощный горно-металлургический комплекс и эффективную аграрную отрасль, стал одним из самых развитых и эффективных субъектов России", - отметил в начале выступления глава региона, слова которого приводятся в сообщении. За достижения в области образования, науки, физической культуры и спорта была награждена проректор Белгородского государственного института искусств и культуры Наталья Посохова и коллектив Центра адаптивных видов спорта Белгородской области "Вершина" во главе с директором Еленой Стрижаковой. За достижения в области культуры премия присуждена директору Белгородского государственного художественного музея Лукьяновой Татьяне и коллективу телерадиовещательной компании "Мир Белогорья" под управлением директора Юлии Стрябковой. В номинации за достижения в сфере здравоохранения и социальной защиты населения победа досталась начальнику управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа Наталье Таранниковой и коллективу станции скорой медицинской помощи Белгородской области во главе с главным врачом Алексеем Жировым. "Мы награждаем премией людей, бесконечно преданных нашей белгородской земле и своему делу. Они добились серьезных профессиональных успехов. И сейчас, в крайне опасных условиях, остаются на местах, сохраняют верность своей работе, помогают людям и малой родине", - заявил Гладков на награждении. Премия "Созидание" – особое признание деятельности её лауреатов и их особых заслуг за успешную реализацию общественно значимых социальных проектов, существенно улучшающих качество жизни населения Белгородской области, создающих благоприятные социальные условия для инновационного экономического развития, разработки и внедрения современных технологий, повышающих привлекательность региона. "Сегодня слово "Созидание" имеет для нас более глубокий смысл. Уже третий год мы живем в непростых условиях, и то, что люди продолжают созидать, учить, воспитывать, строить, лечить, постоянно думают о будущем, о том, как сохранить память, зачастую не считаясь со своим здоровьем и личной жизнью, заслуживает огромного уважения. Мы продолжаем вековую традицию – стоять на защите рубежей нашего государства", - подчеркнул губернатор Белгородской области.

https://ria.ru/20240320/zakony-1934421336.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, николай рыжков, вячеслав гладков, алексей жиров