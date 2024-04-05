https://ria.ru/20240405/nagrazhdenie-1938100843.html
Гладков наградил лауреатов белгородской премии Н.И. Рыжкова "Созидание"
Гладков наградил лауреатов белгородской премии Н.И. Рыжкова "Созидание" - РИА Новости, 05.04.2024
Гладков наградил лауреатов белгородской премии Н.И. Рыжкова "Созидание"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил лауреатов премии советского и российского государственного деятеля Николая Рыжкова "Созидание" за... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:25
2024-04-05T17:25
2024-04-05T17:25
белгородская область
белгородская область
николай рыжков
вячеслав гладков
алексей жиров
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БЕЛГОРОД, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил лауреатов премии советского и российского государственного деятеля Николая Рыжкова "Созидание" за особые заслуги в реализации общественно значимых социальных проектов, существенно улучшающих качество жизни населения Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства области. Церемония прошла в Государственном военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле" впервые с тех пор, как не стало Николая Рыжкова. "Он был настоящим, верным другом Белгородчины более 30 лет и оставался им до последнего удара сердца. Благодаря его работе наш регион укрепил свой производственный потенциал, выстроил мощный горно-металлургический комплекс и эффективную аграрную отрасль, стал одним из самых развитых и эффективных субъектов России", - отметил в начале выступления глава региона, слова которого приводятся в сообщении. За достижения в области образования, науки, физической культуры и спорта была награждена проректор Белгородского государственного института искусств и культуры Наталья Посохова и коллектив Центра адаптивных видов спорта Белгородской области "Вершина" во главе с директором Еленой Стрижаковой. За достижения в области культуры премия присуждена директору Белгородского государственного художественного музея Лукьяновой Татьяне и коллективу телерадиовещательной компании "Мир Белогорья" под управлением директора Юлии Стрябковой. В номинации за достижения в сфере здравоохранения и социальной защиты населения победа досталась начальнику управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа Наталье Таранниковой и коллективу станции скорой медицинской помощи Белгородской области во главе с главным врачом Алексеем Жировым. "Мы награждаем премией людей, бесконечно преданных нашей белгородской земле и своему делу. Они добились серьезных профессиональных успехов. И сейчас, в крайне опасных условиях, остаются на местах, сохраняют верность своей работе, помогают людям и малой родине", - заявил Гладков на награждении. Премия "Созидание" – особое признание деятельности её лауреатов и их особых заслуг за успешную реализацию общественно значимых социальных проектов, существенно улучшающих качество жизни населения Белгородской области, создающих благоприятные социальные условия для инновационного экономического развития, разработки и внедрения современных технологий, повышающих привлекательность региона. "Сегодня слово "Созидание" имеет для нас более глубокий смысл. Уже третий год мы живем в непростых условиях, и то, что люди продолжают созидать, учить, воспитывать, строить, лечить, постоянно думают о будущем, о том, как сохранить память, зачастую не считаясь со своим здоровьем и личной жизнью, заслуживает огромного уважения. Мы продолжаем вековую традицию – стоять на защите рубежей нашего государства", - подчеркнул губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20240320/zakony-1934421336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, николай рыжков, вячеслав гладков, алексей жиров
Белгородская область, Белгородская область, Николай Рыжков, Вячеслав Гладков, Алексей Жиров
БЕЛГОРОД, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил лауреатов премии советского и российского государственного деятеля Николая Рыжкова "Созидание" за особые заслуги в реализации общественно значимых социальных проектов, существенно улучшающих качество жизни населения Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства области.
Церемония прошла в Государственном военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле" впервые с тех пор, как не стало Николая Рыжкова. "Он был настоящим, верным другом Белгородчины более 30 лет и оставался им до последнего удара сердца. Благодаря его работе наш регион укрепил свой производственный потенциал, выстроил мощный горно-металлургический комплекс и эффективную аграрную отрасль, стал одним из самых развитых и эффективных субъектов России", - отметил в начале выступления глава региона, слова которого приводятся в сообщении.
За достижения в области образования, науки, физической культуры и спорта была награждена проректор Белгородского государственного института искусств и культуры Наталья Посохова и коллектив Центра адаптивных видов спорта Белгородской области "Вершина" во главе с директором Еленой Стрижаковой. За достижения в области культуры премия присуждена директору Белгородского государственного художественного музея Лукьяновой Татьяне и коллективу телерадиовещательной компании "Мир Белогорья" под управлением директора Юлии Стрябковой.
В номинации за достижения в сфере здравоохранения и социальной защиты населения победа досталась начальнику управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа Наталье Таранниковой и коллективу станции скорой медицинской помощи Белгородской области во главе с главным врачом Алексеем Жировым.
"Мы награждаем премией людей, бесконечно преданных нашей белгородской земле и своему делу. Они добились серьезных профессиональных успехов. И сейчас, в крайне опасных условиях, остаются на местах, сохраняют верность своей работе, помогают людям и малой родине", - заявил Гладков на награждении.
Премия "Созидание" – особое признание деятельности её лауреатов и их особых заслуг за успешную реализацию общественно значимых социальных проектов, существенно улучшающих качество жизни населения Белгородской области, создающих благоприятные социальные условия для инновационного экономического развития, разработки и внедрения современных технологий, повышающих привлекательность региона.
"Сегодня слово "Созидание" имеет для нас более глубокий смысл. Уже третий год мы живем в непростых условиях, и то, что люди продолжают созидать, учить, воспитывать, строить, лечить, постоянно думают о будущем, о том, как сохранить память, зачастую не считаясь со своим здоровьем и личной жизнью, заслуживает огромного уважения. Мы продолжаем вековую традицию – стоять на защите рубежей нашего государства", - подчеркнул губернатор Белгородской области
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