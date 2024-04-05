https://ria.ru/20240405/muzey-1937978218.html

В Нидерландах может появиться музей о захороненных там советских солдатах

В Нидерландах может появиться музей о захороненных там советских солдатах - РИА Новости, 05.04.2024

В Нидерландах может появиться музей о захороненных там советских солдатах

Музей о захороненных в Нидерландах советских солдатах может открыться в январе 2025 года, он будет расположен недалеко от мемориального комплекса "Советское... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:43

2024-04-05T10:43

2024-04-05T10:43

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ГААГА, 5 апр – РИА Новости. Музей о захороненных в Нидерландах советских солдатах может открыться в январе 2025 года, он будет расположен недалеко от мемориального комплекса "Советское поле славы" в нидерландском Лёсдене, рассказал РИА Новости директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг. Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя официально он находится на территории города Лёсден, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), который занимается поддержанием и улучшением мемориального комплекса, был основан 29 января 2010 года. Его директор Ремко Рейдинг рассказал РИА Новости, что фонд работает над созданием музея, который покажет голландцам историю о захороненных на "Советском поле славы" советских солдатах. "Идея о создании музея о захороненных в Нидерландах советских воинах появилась еще 10 лет назад – в 2014 году. К реализации проекта мы приступили в 2019 году. И за последние годы нам удалось получить более 80% финансирования", - сообщил Рейдинг. По его словам, фонду еще нужны средства для того, чтобы завершить проект в таком виде, в котором он задумывался. Сейчас главная его задача – привлечь оставшуюся часть финансовых средств, а именно - около 500 тысяч евро, для этого ведутся переговоры с местными властями, разными посольствами и фондами. Сама стоимость проекта – 2,3 миллиона евро. "К настоящему моменту мы разработали концепцию и дизайн, мы арендовали здание на 10 лет, отреставрировали его как снаружи, так и внутри. Мы создали план по расширению здания, так что в ближайшие месяцы будет построено второе здание. Также мы уже начали съемки видео, которые будут показаны в музее. Было сделано многое, но работа еще предстоит. Мы еще не решили точно, когда будем открывать музей, но мы ожидаем, что это произойдет где-то в январе 2025 года. Это также может быть чуть раньше или чуть позже", - сказал директор фонда. Музей будет находиться в трех минутах ходьбы от мемориального комплекса "Советское поле славы" на границе Амерсфорта и Лёсдена, но формально – на территории Лёсдена. Как отметил Рейдинг, власти обоих городов всегда вовлечены в деятельность, касающуюся мемориального комплекса. "Здание, в котором будет располагаться музей – историческое, 1907 года. Это место имеет непосредственное историческое отношение к музею, так как советские солдаты, которые в то время находились здесь в лагере, работали в этом здании", - отметил собеседник агентства. Он сообщил, что главная идея музея – показать голландским посетителям влияние Второй мировой войны на обычные семьи в бывших советских странах через личные истории солдат, чтобы они прочувствовали, каково это – быть воином и родственником воина. "Мы хотим рассказать большую историю посредством маленьких, поэтому сконцентрируемся на нескольких солдатах и их семьях. Нам кажется, такой подход будет более привлекателен для голландских посетителей и молодого поколения, потому что рассказами о войне и Советском союзе в целом будет сложнее дать людям прочувствовать историю. Мы намерены поработать с виртуальной реальностью, то есть люди c помощью гарнитуры виртуальной реальности смогут почувствовать, будто они являются участниками тех событий, а не просто наблюдают со стороны, как во время просмотра фильма", - добавил Рейдинг. Таким образом, по его словам, посетители смогут прочувствовать историю солдата, то как его отправили на фронт, как он сражался, как стал заключенным, как болел и умирал в больнице. Фонд также готовит съемку в формате 360 градусов, чтобы у посетителя возник полный эффект присутствия. Что касается названия музея, как рассказал Рейдинг, это оказалось непростой задачей, команда все еще работает над этим.

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https://ria.ru/20230903/kitay-1893955118.html

https://ria.ru/20230505/zakhoroneniya-1870038025.html

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