https://ria.ru/20240405/muftiy-1938009841.html
Муфтий опроверг слухи о проведении Ураза-байрама в онлайн-режиме
Муфтий опроверг слухи о проведении Ураза-байрама в онлайн-режиме - РИА Новости, 05.04.2024
Муфтий опроверг слухи о проведении Ураза-байрама в онлайн-режиме
Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Москве в обычном режиме, информация о его проведении в онлайн-формате не соответствует действительности, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:13
2024-04-05T12:13
2024-04-05T12:16
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ильдар аляутдинов
религия
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Москве в обычном режиме, информация о его проведении в онлайн-формате не соответствует действительности, сообщил РИА Новости муфтий столицы, зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов."Ранее прошедшая по соцсетям информация, что Ураза-байрам пройдет в онлайн-режиме – это фейковая информация. Все мероприятия Ураза-байрама пройдут в штатном режиме", - сказал агентству Аляутдинов после совещания в правительстве Москвы, посвященного проведению праздника.По его словам, в совещании приняли участие представители городских властей и правоохранительных органов."Участники совещания призвали верующих соблюдать строгий порядок, прислушиваться к требованиям полиции, волонтеров, не брать с собой тяжелых и больших сумок и рюкзаков", - сообщил муфтий.Правительство Москвы, добавил он, ожидает почти полмиллиона верующих на площадках российской столицы. Тем же, кто по разным причинам не сможет оказаться в мечетях, рекомендовано наблюдать за прямыми трансляциями.Ураза-байрам – праздник разговенья, который означает завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан. В этом году выпадает на 10 апреля.
https://ria.ru/20240405/ramadan-1928267663.html
https://ria.ru/20240405/musulmane-1938006383.html
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РИА Новости
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москва, россия, ильдар аляутдинов, религия
Религия, Москва, Россия, Ильдар Аляутдинов, Религия
Муфтий опроверг слухи о проведении Ураза-байрама в онлайн-режиме
Муфтий Аляутдинов: праздник Ураза-байрам пройдет в Москве в обычном режиме
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Москве в обычном режиме, информация о его проведении в онлайн-формате не соответствует действительности, сообщил РИА Новости муфтий столицы, зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов.
"Ранее прошедшая по соцсетям информация, что Ураза-байрам пройдет в онлайн-режиме – это фейковая информация. Все мероприятия Ураза-байрама пройдут в штатном режиме", - сказал агентству Аляутдинов после совещания в правительстве Москвы, посвященного проведению праздника.
По его словам, в совещании приняли участие представители городских властей и правоохранительных органов.
"Участники совещания призвали верующих соблюдать строгий порядок, прислушиваться к требованиям полиции, волонтеров, не брать с собой тяжелых и больших сумок и рюкзаков", - сообщил муфтий.
Правительство Москвы, добавил он, ожидает почти полмиллиона верующих на площадках российской столицы. Тем же, кто по разным причинам не сможет оказаться в мечетях, рекомендовано наблюдать за прямыми трансляциями.
Ураза-байрам – праздник разговенья, который означает завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан. В этом году выпадает на 10 апреля.