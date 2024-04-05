https://ria.ru/20240405/muftiy-1938009841.html

Муфтий опроверг слухи о проведении Ураза-байрама в онлайн-режиме

Муфтий опроверг слухи о проведении Ураза-байрама в онлайн-режиме - РИА Новости, 05.04.2024

Муфтий опроверг слухи о проведении Ураза-байрама в онлайн-режиме

Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Москве в обычном режиме, информация о его проведении в онлайн-формате не соответствует действительности, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:13

2024-04-05T12:13

2024-04-05T12:16

религия

москва

россия

ильдар аляутдинов

религия

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Москве в обычном режиме, информация о его проведении в онлайн-формате не соответствует действительности, сообщил РИА Новости муфтий столицы, зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов."Ранее прошедшая по соцсетям информация, что Ураза-байрам пройдет в онлайн-режиме – это фейковая информация. Все мероприятия Ураза-байрама пройдут в штатном режиме", - сказал агентству Аляутдинов после совещания в правительстве Москвы, посвященного проведению праздника.По его словам, в совещании приняли участие представители городских властей и правоохранительных органов."Участники совещания призвали верующих соблюдать строгий порядок, прислушиваться к требованиям полиции, волонтеров, не брать с собой тяжелых и больших сумок и рюкзаков", - сообщил муфтий.Правительство Москвы, добавил он, ожидает почти полмиллиона верующих на площадках российской столицы. Тем же, кто по разным причинам не сможет оказаться в мечетях, рекомендовано наблюдать за прямыми трансляциями.Ураза-байрам – праздник разговенья, который означает завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан. В этом году выпадает на 10 апреля.

https://ria.ru/20240405/ramadan-1928267663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, ильдар аляутдинов, религия