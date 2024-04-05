https://ria.ru/20240405/moskva-1937983944.html

Овчинский: в ОЭЗ "Технополис Москва" создали модули для изучения БАС

Овчинский: в ОЭЗ "Технополис Москва" создали модули для изучения БАС - РИА Новости, 05.04.2024

Овчинский: в ОЭЗ "Технополис Москва" создали модули для изучения БАС

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" предприятие "Научные развлечения" продемонстрировало цикл решений и эффективных разработок, которые нужны учащимся... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:10

2024-04-05T12:10

2024-04-05T12:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" предприятие "Научные развлечения" продемонстрировало цикл решений и эффективных разработок, которые нужны учащимся образовательных учреждения для изучения беспилотных авиационных систем (БАС), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Создатели установки сообщили, что данная разработка позволяет изучить важные структурные направления БАС. Речь идет о конструктивных особенностях, электронике и схемотехнике. Также можно будет изучить системы электропитания, устройство двигательной установки и исполнительных механизмов, вопросы навигации, связи, радиоуправления и так далее."Развитие беспилотной авиации – одна из ключевых стратегических задач России и, в частности, Москвы. В прошлом году был создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, резиденты которого сосредоточатся не только на разработке и выпуске беспилотников, но и подготовке кадров для отрасли", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Глава департамента добавил, что этот продукт, разработанный на площадке особой экономической зоне столицы "Печатники", также пригодится для того, чтобы познакомиться с профессией инженера-разработчика на начальном этапе.Линейка состоит несколько опытных образцов. Так, сюда входит лабораторный экспериментальный стенд "Аэродинамика воздушного потока и определение подъемной силы". Данная разработка нужна, чтобы помочь школьникам понять, почему БАС держится в воздухе, также учащиеся опытным путем могут вычислить подъемную силу крыла. Кроме того, учебный стенд "Свойства винтомоторной группы" может наглядно показать, с помощью каких устройства дроны летят в определенную сторону, а еще научит правильно подбирать их в зависимости от мощности и типа двигателя.При этом линейка состоит из специализированных учебных продуктов, как комплекс "Программируемый учебный квадрокоптер", который нужен, чтобы отрабатывать навыки пилотирования, изучать динамику полета дрона и обучение приемам программирования с применением датчиков и механизмов. С помощью "Робототехнического образовательного комплекса" можно научиться смотреть за полетом коптеров в небе, используя техническое зрение" – наземных роботов с функциями ИИ.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, у компании есть богатый опыт проектирования и внедрения моделей непрерывного образования для детей самого разного возраста.Дегтев добавил, что компания на постоянной основе расширяет ассортимент таких продуктов. Также резидент вкладывает деньги на развитие своих продуктов.С помощью специализированных учебных комплексов можно учить школьников старше пятого класса. Организация выпускает эту продукцию примерно в количестве 100 единиц в год.Как сообщил гендиректор компании Олег Поваляев, в каждом таком продукте есть методическое обеспечение для реализации образовательных активностей детей на всех уровнях сложности. С помощью этого можно включать изучение элементов БАС в учебные программы, которые уже есть. Например, речь идет о предметах - физика, химия, биология, информатика и так далее. Кроме того, этот продукт можно использовать для поддержки внеурочной деятельности, олимпиадной активности и тематических соревнований.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом. Компании, работающие в ОЭЗ, могут рассчитывать на льготы. ОЭЗ состоит из шести площадок - "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево". Они занимают площадь более 280 га. "Технополис Москва" уже много лет - лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Сейчас на развитие отрасли беспилотных авиационных систем в России, а также на их разработку и серийное производство и подготовку соответствующих кадров направлен нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Этот проект разработан по поручение главы российского государства Владимира Путина.Ранее Овчинский сообщал, что у компаний, работающих на территории Москвы, отмечается увеличение выпуска продукции, отгрузки и экспорта, это происходит благодаря городской поддержке, сообщил министр правительства Москвы.

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https://ria.ru/20240321/volgograd-1934732120.html

https://ria.ru/20240320/bpla-1934408319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский